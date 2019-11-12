Очередная "сакральная жертва"

Джеймс ле Мезурье (на фото), основатель и тренер всемирно известной группы сирийских спасателей "Белые каски" - этой красной тряпки режима Асада и его иностранных покровителей был убит вчера ночью в Стамбуле.

Формально ле Мезурье "выпал с балкона", но знающие его квартиру и его самого люди в один голос утверждают, что ни упасть с ее балкона было нереально без посторонней "помощи", ни у погибшего не было никаких мотивов делать это самому, намеренно.

В общем, все прекрасно понимают, что Мезурье убили. Ситуация очевидная - ведь всем понятно, и кто он такой, и кто его враги. Но как всегда в таких случаях пропагандисты последних запускают дезориентирующие слухи и версии, которые подхватываются склонными к нездоровой конспирологии комментаторами. Мол, у погибшего было много врагов и непонятно, кто его мог убить.

Ну и вообще, как мы знаем со стороны апологетов последнего, когда убивали Политковскую, Литвиненко, Немцова, Орхана Джемаля и его коллег или покушались на Скрипаля, это было "невыгодно" Кремлю. Как сказал его глава, когда убили Политковскую, "ее влияние на политическую жизнь в России было минимальным" и ее убийство "нанесло России больший урон, чем публикации". Ну, а о возможности убийства кого-то из ключевых лидеров российской оппозиции он и вовсе предупреждал за год до такового, говоря, что те, кто за границей "ищут какую-нибудь сакральную жертву из числа заметных людей - сами грохнут кого-нибудь, а потом будут власть обвинять".

Но зададимся вопросом: а кто же сумел воспользоваться всеми этими перечисленными и еще многими неперечисленными "сакральными жертвами"? И сильно ли от них пострадали те, на кого их, по их словам, пытались повесить? Получив очевидный ответ на все эти вопросы, мы поймем, что не надо усложнять там, где просто. Врагов убивают как правило их враги, а не для того, чтобы этих врагов подставить или дискредитировать. И убивают зачастую не из рациональных соображений, а из-за обычной ненависти. И делают это, в том числе на территории иностранных государств, именно потому, что думают, что могут себе это позволить. Думают, потому, что в общем-то в большинстве случаев такие убийства оказываются для них безнаказанными.

Так вот, кто был врагом Мезурье, кто ненавидел не только "Белые каски" в целом, но и персонально его? Не далее как в минувшую пятницу главрот МИДа РФ Мария Захарова, выступая с очередными нападками на организацию "Белые каски", назвала Мезурье как ее создателя бывшим сотрудником британской разведки МИ-6, которым он не был. Впрочем, в данном случае вряд ли уместно безапелляционно обвинять Кремль в технической организации этого убийства. Его вполне могли осуществить те, кто уже неоднократно устраивал политические убийства в той же Турции против своих противников. Напомним, что два года назад в Стамбуле были убиты сирийские диссидентки, мать и дочь Оруба Баракат и Халла Баракат (https://golosislama.com/news.php?id=32821). Еще раньше премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу обвинил спецслужбы режима Асада в том, что именно они стоят за террористическим актом в Стамбуле, унесшем жизни 10 человек (https://golosislama.com/news.php?id=28872). И с учетом ненависти, которой продолжает дышать у руководству Турции Башар Асад (https://golosislama.com/news.php?id=37488) ничего удивительного в очередном демонстративном убийстве на подвластной последнему территории не будет.

Впрочем, кто именно был организатором и исполнителем данного убийства - вопрос сугубо технический. Политический же заключается в том, чьим врагом был Мезурье, кто желал его смерти и кто сейчас распространяет дезинформацию, чтобы снять с себя ответственность за нее. И это явно не только Асад и его режим.