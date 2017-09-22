Наглое убийство в Стамбуле - зарезаны две известные противницы Асада

Дерзкое двойное политическое убийство произошло вчера в Стамбуле - в районе Ускюдар были зарезаны всемирно известные сирийские оппозиционные активистки мать и дочь Оруба Баракат и Халла Баракат.

Женщины стали известны тем, что обнародовали на весь мир информацию и конвеере пыток и убийств в асадитских концлагерях на территории Сирии. Они собрали множество задокументированных подтверждений этого и интервью у бывших узников этих концлагерей.

После эмиграции из Сирии они проживали сперва в Великобритании, потом в ОАЭ, но в последнее время осели в Стамбуле, где работали в местных СМИ. При этом, Халла Баракат была новостным редактором турецкой государственной телекомпании TRT.

Столь наглое убийство врагов асадитского режима на территории иностранного государства является демонстративным вызовом и лишний раз доказывает террористическую природу этого режима. Укажем в этой связи, что это далеко не первое убийство противников режима Асада, совершенное за границей его спецслужбами.