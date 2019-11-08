Украинский консул посетил крымских узников в ростовском СИЗО

Генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский 6 ноября встретился с крымскими политическими узниками в ростовском СИЗО. Об этом сообщает издание «Крым.Реалии» со ссылкой на правозащитную общественную организацию «Крымская солидарность».

Согласно информации издания, консул встретился с Нариманом Мемедеминовым, Инвером Бекировым, Арсеном Джеппаровым, Рефатом Алимовым, Эмир-Усеином Куку, Вадимом Сируком, Муслимом Алиевым.

По словам консула, он поговорил с каждым по очереди.

«Муслим Алиев много спрашивал о ситуации в мире, об отношениях между Украиной и Россией, обсудили и его дело. С Энвером Бекировым отдельно поговорили на тему его здоровья и доступа к переданным лекарствам. На условия содержания особо не жаловались, немного на информационный голод. Нариман много спрашивал о ситуации в мире в целом, обсудили «политику». Энергии у него много», – рассказал украинский дипломат.

При этом он сообщил, что от ФСИН получил отказ в свидании со всеми четырьмя фигурантами «первой бахчисарайской группы» (по делу о членстве в Хизб ут-Тахрир*), так как в Москве их рассматривают исключительно как граждан России. И доступа к ним не дадут.

«Мы найдем пути попасть к ним, со временем, но уже как обычные визитеры, на основании Уголовно-исполнительного кодекса России, но разговор будет через телефон, в будке», – отметил Малышевский.

Между тем, как раз сегодня 8 ноября, в Южном окружном военном суде Ростов-на-Дону проходит заседание по ялтинскому «делу Хизб ут-Тахрир», фигуранты которого выступают с последним словом.

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