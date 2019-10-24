Конец эпохи Нетаньяху и надежда на мир?

Интрига, порожденная результатами израильских выборов, о которой мы писали месяц назад (https://golosislama.com/news.php?id=37229) вчера получила развитие.

Президент Израиля Реувен Ривлин сообщил, что поручил формирование нового правительства страны Бенни Ганцу, лидеру победившей оппозиционной партии Кахоль Лаван, после того, как действующий премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что не сумел создать коалицию, необходимую для формирования нового правительства.

Итак, Нетаньяху, в своей политике сделавший ставку на крайний еврейский национализм, был выбит из седла ни кем-то, а такими же еврейскими ультранационалистами. А именно расколом между двумя их крыльями, о котором мы в прошлый раз писали - религиозным, представленным "коренными" израильскими партиями, и воинствующе-светским, представленным "русской" партией "Наш Дом Израиль". По сути, именно лидер последней, воинствующий светский еврейский националист Авигдор Либерман, покинувший правительство Нетаньяху, решил пойти ва-банк, диктовать ему условия и поставить его перед выбором - между "русскими евреями" и религиозными иудеями.

Но что дальше и на что рассчитывает Либерман, своими руками срубивший ультрасионистский сук, на котором годами сидел вместе с Нетаньяху? Теперь перед дилемой оказался уже Ганц. Если он берет в коалицию арабоненавистника Либермана, то автоматически отталкивает Объединенный Арабский Список (https://golosislama.com/news.php?id=37224), который по итогам этих выборов стал третьей по численности мандатов партией израильского Кнессета. Если же он делает ставку на коалицию с израильскими арабами, он может оттолкнуть не только Либермана, но и значительную часть националистически настроенных еврейских политиков и избирателей, которых хватает среди всех партий и их избирателей.

Ясно одно, если это будет первый вариант и Ганц решит создавать чисто еврейское светское правительство, обойдясь без арабов, в Израиле принципиально не изменится ничего кроме ослабления позиций религиозного еврейского лагеря и усиления раскола между двумя частями еврейского общества в довесок к отчуждению арабов. А вот если будет создано объединенное еврейско-арабское правительство, это может стать настоящей революцией, которая покончит с эпохой Нетаньяху и откроет путь к возобновлению похороненного при нем мирного процесса между двумя народами.

(На фото - Бенни Ганц и Реувен Ривлин)