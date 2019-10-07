Сирия и Украина: право конституции и право силы

В то время, как США дали отмашку (очередную...) на проведение давно анонсированной операции Турции на северо-востоке Сирии, спикер "дорогого друга" Эрдогана - Дмитрий Песков предостерег турецких партнеров от резких действий и выразил сомнения в том, что они правильно поняли слова американцев.

"Как Эрдоган может говорить о том, что США будут что-то выводить? Понимаете, здесь нужно ориентироваться в первую очередь на заявления представителей Вашингтона", - заявил глашатай Кремля, видимо, не потрудившийся ознакомиться с самым что ни на есть официальным заявлением Госдепа США о выводе американских войск с севера Сирии и начале там новой операции Турции, о котором мы писали сегодня в первой половине дня https://golosislama.com/news.php?id=37318

"В данном случае очень важно избегать каких-либо действий, которые могут создать препятствия на пути сирийского урегулирования. Мы знаем, что открываются определенные перспективы, понимаем, что путь предстоит очень долгий и сложный. Но сейчас, когда закончилось формирование Конституционного комитета Сирии, когда намечены уже сроки проведения (его заседания), очень важно воздерживаться от любых шагов, которые могут навредить делу сирийского урегулирования", - добавил Песков.

Напомним в этой связи то, что мы писали в нашей недавней статье о необходимости Эрдогану поторопиться, если он всерьез намерен проводить свою операцию - против нее протестует не только режим Асада, но и усиливающаяся в Турции оппозиция, которая призывает примириться с ним и прекратить поддержку сирийских повстанцев https://golosislama.com/news.php?id=37275

Что касается Кремля, то надо отдать должное его последовательности - на протяжении всего конфликта он непоколебимо поддерживает своего союзника, то есть, режим Асада, как словом, так и делом. Поэтому и в данном случае Кремль реагирует с ним заодно. Но чего же там опасаются и чего, напротив, добиваются от Турции?

Опасаются того, что в случае успешного проведения новой военной операции под контролем турецких и протурецких повстанческих сил появится достаточная по размерам, сплошная и привязанная к Турции территория, живущая и развивающаяся не под контролем режима и защищенная силами и обязательствами соседней страны. Если эти повстанцы наконец-то объединятся в единую военно-политическую структуру - Сирийскую Национальную Армию под командованием Временного правительства, даже если они ради приличия войдут в какие-то переговорные или конституционные комитеты, они годами смогут забалтывать любые проекты и инициативы, направленные на возвращение этих территорий под контроль режима, как это делается в аналогичных замороженных конфликтах по всему миру. Москва же, как мы уже давно писали, продвигает в Сирии "таджикский сценарий", в рамках которого в обмен на разоружение и сдачу территорий повстанцам предлагают интеграцию в структуры режима, после чего со временем зачищают. Как это, собственно, уже и было с "примиренными повстанцами" в Дераа.

Однако самое интересное, что все это происходит одновременно с попыткой мирного урегулирования другого конфликта - на востоке Украины. Где Кремль продавливает прямо противоположный сценарий в рамках т.н. "формулы Штанмайера". В соответствии с ней российские вооруженные прокси из т.н. ДНР и ЛНР полностью сохраняют и вооружение, и свои территории, включая границу с Россией, и проводят выборы в украинские органы власти фактически полностью под своим контролем, что позволит им еще и внедрить туда своих людей.

То есть, в Украине Кремль собирается получить ровно то, что не хочет дать получить Турции в Сирии. И чтобы не позволить ей это использует демагогию про конституцию, которая и в самой-то России уже давно превращена в фикцию, что уж говорить о Сирии. И действует так, потому что прекрасно знает, что реальность будет определять не "конституция", не стоящая и бумаги на которой написана, а сила, то есть, фактическим военный контроль над той или иной территорией.

Впрочем, следует отметить, что не стоит недооценивать и формальных аспектов. Поэтому, как мы писали не раз, до тех пор, пока режим Асада является единственным претендентом на роль "легитимной сирийской власти" в мире, любые территориальные приобретения протурецких сил будут юридически и политически незащищенными.

Эта ситуация изменится в том случае, если Анкара официально признает Временное правительство законной сирийской властью как минимум на тех территориях, что находятся под ее контролем, а в отношениях с Дамаском будет руководствоваться своей "формулой Штанмайера".