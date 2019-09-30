Сирия: момент выбора для Эрдогана

Сегодня в Турции запланировано заседание Совета Национальной Безопасности, на котором может быть принято решение о проведении новой военной операции с целью создания Зоны безопасности на 30 километр вглубь Сирии по периметру ее северо-восточной границ - на территории, находящейся под контролем враждебных Анкаре "Сирийских Демократических Сил" ("курдов").

Это уже не первый Совет Национальной Безопасности, на котором могло бы быть принято такое решение. Благо, проведение данной операции анонсируется уже несколько лет, в течение которых Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно обещал установить контроль над Манбиджем. Неоднократно заявлялось, что это будет сделано с американцами или вопреки им. Не раз им давалось время "подумать". Но, воз и ныне там...

Меж тем, если Эрдоган серьезен в своих планах создать эту зону или "коридор мира", как его называют в Турции, самое время поторопиться. На днях министр иностранных дел асадитского режима Валид Муаллем не только заявил, что Сирия не дает добро на создание турецкой зоны безопасности - а именно это условие выдвигала Москва для своего согласия с ней, но и потребовал, чтобы все иностранные войска покинули страну. Речь, разумеется, идет о войсках американских и в первую очередь турецких, т.к. иранские и российские силы находятся в Сирии по приглашению ее т.н. "законной власти".

Поджимает Эрдогана обстановка и в самой Турции. И не только усиливающийся в нее на фоне наступления и бомбардировок в Идлибе поток сирийских беженцев, в то время как турки все громче требуют их отправки домой, а власть заявляет, что обеспечит это. Ребром ставит вопрос и оппозиция - ее крупнейшая Народно-Республиканская Партия (CHP), которая жестко критикует политику Эрдогана в Сирии и предлагает совершенно противоположную линию поведения.

С этой целью CHP провела международную конференцию "Сирия: путь к миру", на которую пригласила многочисленных партнеров и экспертов их разных стран по данной проблеме. Правда, с явкой получилось не очень - представители асадитского режима, которых там желали видеть, не сумели на нее попасть, т.к. Анкара не выдала им визы, а некоторые из приехавших экспертов скорее дискредитировали мероприятие внутри Турции. Таков, в частности, случай доктора Эми Остин Холмс из Гарварда, которая открыто поддерживает террористическую организацию курдских коммунистов YPG и фотографируется с ее членами в характерных для них одеяниях, на фоне их партийной символики и демонстрируя их партийные жесты.

Все это, конечно, не добавляет популярности главному посланию проведенной CHP конференции, однако, на фоне пробуксовки эрдогановской стратегии оно становится все более убедительным. А речь идет о том, что Турции надо сворачивать свою "авантюру" в Сирии, которая является наследством политики еще бывшего премьер-министра Ахмета Давутоглу, ныне уже исключенного из правящей партии, мириться с "законной властью" этой страны в лице режима Асада, и передавать ему под контроль всю ее территорию, а в придачу и миллионы сирийских беженцев, которых ему можно будет вернуть.

Именно таков был смысл выступления главного спикера конференции - лидера CHP Кемаля Кылычдароглу (на фото), который и ранее ездил в гости к Башару Асаду, выражая ему свою поддержку и высказывая осуждение вмешательству во внутренние дела Сирии Эрдогана и Давутоглу.

Но что этому может противопоставить Эрдоган? Бесконечные угрозы, обещания и сотрясения им воздуха по мере их накопления начинают давать обратный эффект - их перестают воспринимать всерьез. Наступает момент выбора - на деле, а не на словах. Либо Анкара решается на проведение операции, для подготовки которой было более, чем достаточно времени, либо под аккомпанемент громких заявлений будет наблюдать за следующим, финальным этапом завоевания режимом Идлиба, а после - возвращением под его флаг "курдов", после чего будет уже "вынуждена" признать "законную власть Сирии" и иметь с ней дело.

По сути, именно один из этих вариантов и будет выбирать сегодня Совет Национальной Безопасности.