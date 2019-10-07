Американцы уходят из северной Сирии после разговора Трампа с Эрдоганом

Белый дом официально объявил о скором начале турецкой операции в северной Сирии, что поставило под сомнение судьбу боевиков Сирийских демократических сил (СДС).

В понедельник СДС заявили, что американцы начали вывод войск из районов вдоль границы с Турцией.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам заявила, что силы США «не будут поддерживать или участвовать в операции» и «больше не будут находиться в непосредственной близости».

Пока неясно, означает ли это, что Соединенные Штаты выведут около тысячи своих солдат из северной Сирии.

«Турция скоро будет продвигаться вперед со своей давно запланированной операцией в северной Сирии», - говорится в заявлении.

Вывод знаменует собой значительный сдвиг в политике США и фактически оставляет американского союзника в битве против ИГИЛ* одного.

Как обычно, СДС предупредили в понедельник, что турецкое военное вторжение вызовет возрождение ИГИЛ.

Заявление Белого дома прозвучало после телефонного разговора между Дональдом Трампом и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Интересно, что это уже третий раз, когда Трамп заявляет о выводе войск после разговора с Эрдоганом.

Первый раз был 4 апреля 2018 года, когда Трамп объявил о выходе американцев из Сирии (звонок состоялся 30 марта). 9 декабря 2018 года снова был отдан приказ об отводе войск (звонок был 14 декабря 2018 года). И вот теперь 6 октября 2019 г., хотя сам Эрдоган сегодня заявил, что Трамп принял решение давно.

Трамп имеет все шансы скоро стать любимым американским президентом в Турции, а пока что на него обрушился вал критики со стороны американских экспертов, ну и конечно же самих СДС. Понять их можно — непостоянство американского президента создало крайне неприятную для них ситуацию. Для СДС это вообще трагедия — Трамп сначала заставил их уничтожить укрепления, которые они возвели против возможного турецкого вторжения. Он также способствовал разведывательным полетам Турции над территорией СДС в течение нескольких недель. Все это было сделано якобы для предотвращения турецкой операции.

Ну а теперь, оказывается, что американцы уходят, а операция состоится. СДС вопят о «предательстве» несмотря на то, что еще в 2017 году Вашингтон предупреждал, что ничего не обещает СДС, и что их союз против ИГИЛ тактический. Разумеется, тогда эти слова не воспринимали серьезно, многие считали, что это было сказано лишь для успокоения Турции. Однако, были аналитики, которые предупреждали, что США вряд ли в долгосрочной перспективе поставят на вооруженное ополчение левых боевиков, которые конфликтуют буквально со всеми своими соседями и не способны выжить сами.

Важная деталь — Трамп не только дал «добро» на турецкую операцию в северной Сирии, но и по сути возложил ответственность на Турцию за борьбу с ИГИЛ. В частности он упомянул пленников ИГИЛ, и сказал, что турки за них отвечают. Это замечание удивило наблюдателей, поскольку пленники содержатся в лагерях за пределами намеченной операции. Но как бы то ни было, Реджеп Эрдоган уже подтвердил, что борьба с ИГИЛ будет приоритетом для Турции.

* - запрещены в РФ