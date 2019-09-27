"Исламская Тройка" делает первые шаги

Не так давно мы писали о громком заявлении премьер-министра Малайзии Мохаммада Махатхира, который выступая в Турции заявил, что две эти страны вместе с Пакистаном могли бы стать своеобразной осью возрождения Исламской цивилизации (https://golosislama.com/news.php?id=36933). Комментируя тогда эту новость мы писали:

"Хотелось бы в это верить, но одними словами тут не ограничиться. Показательны в этом смысле и вопрос, заданный малайскому лидеру его молодым соотечественником-журналистом, о конкретных мерах, которые должны быть приняты для защиты мусульманских меньшинств, например, уйгуров, и ответ Махатхира. Он совершенно верно заметил, что легко делать заявления, но нужны эффективные действия, еще раз подчеркнув, что им могла бы способствовать кооперация Малайзии, Турции и Пакистана.

Что ж, в свое время кооперация послевоенных Германии и Франции стала тем фундаментом, на котором позже было возведено далеко еще не достроенное, но все же здание объединенной Европы. Однако для этого им потребовалось выйти за рамки двухсторонних отношений, начать наднациональный интеграционный процесс и пригласить присоединиться к нему другие европейские страны.

Смогут ли подобный процесс запустить Турция, Пакистан и Малайзия? Или каждый так и останется сам за себя, а все разговоры об исламском единстве так и останутся разговорами?".

Заданный вопрос остается актуальным до сих пор и, видимо, будет оставаться таковым еще долго, учитывая недоверие мусульман к известным липовым структурам межмусульманской кооперации вроде ОИК, ОИС и т.д. У которых имитация активности в основном сводится к проведению бессмысленных конференций, нужных их организаторам для распила бюджетов и участия в пышных банкетах.

Тем не менее, на днях в отношении перспектив обозначенной Махатхиром "Исламской Тройки" и пользы, которую она может принести всей Умме, появилось чуть больше оптимизма. В частности, премьер-министр Пакистана Имран Хан после встречи со своим малайским коллегой анонсировал журналистам, что Пакистан, Малайзия и Турция договорились о создании нового всемирного телеканала, призванного освещать исламофобию и противодействовать ей.

Если эти планы будут претворены в жизнь, это можно будет считать переходом от слов к делам и неплохим практическим почином "Исламской Тройки". Конечно, от этого до возможности создания Исламского НАТО, Общего Рынка и т.п. еще очень далеко, но запуск для начала подобных наднациональных проектов, приносящих пользу всей Умме, мог бы стать первым шагом в этом направлении.