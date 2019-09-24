Шокирующие кадры из концлагерей для уйгуров (видео)

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн публично высказалась в связи видеокадрами из Китая, ставшими достоянием мировой общественности. На видеозаписи, снятой с дронов, изображены сотни уйгуров в тюремных робах с завязанными глазами и связанными за спиной руками, содержащиеся в китайских концлагерях (https://youtu.be/gGYoeJ5U7cQ).

Министр заявила, что глубоко опечалена этими кадрами и еще раз напомнила, что Австралия неоднократно обращалась к Китаю с призывом прекратить подавление уйгуров и других мусульманских меньшинств и продолжает это делать.

Ну, а в России, где в отличие от Австралии мусульмане в своем большинстве являются не мигрантами, а представителями коренных народов страны (впрочем, как и в Китае...), основной кремлевский пропагандистский канал пытается преподнести эти концлагеря чуть ли не как санатории, в которых продвинутые китайцы готовят неразумных уйгуров к новой жизни https://golosislama.com/news.php?id=37128

Напомним, что китайские коммунисты непрерывно зазывают к себе журналистов со всего мира, чтобы убедить их именно в этом. Один из таких журналистов, албанец Олси Джасекхи в ходе своего визита в Китай и общения с уйгурами увидел и осознал, что они становятся жертвами машины по перемалыванию не только религиозной и национальной идентичности, но и самой личности людей, и рассказал об этом всему миру https://golosislama.com/news.php?id=37094

Джасекхи в своем видео говорит, что уйгуров помещают в настоящие концлагеря, и как видно по этим кадрам, это ни разу не преувеличение. Людей свозят в промышленных масштабах товарными составами и гонят даже не как рабов или как скот, а с заломанными руками и завязанными глазами, чего не делали ни нацисты, ни советские коммунисты в своих лагерях.