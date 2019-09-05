Киселев и его сотрудники воспели лагеря для мусульман-уйгуров

В то время, как мировые СМИ, влючая ту часть российских, которая сохранила человечность, пытаются привлечь внимание к бедствию попавшего под жернова китайской коммунистической машины уйгурского народа, государственное телевидение РФ решило грудью встать на защиту... правильно - политики Китая.

С откровенной апологетикой китайских лагерей для мусульман-уйгуров выступил ни кто-нибудь, а сам "кремлевский Геббельс" - Дмитрий Киселев https://youtu.be/OUzA2bYaNs0

В специально снятом по этому поводу репортаже его подчиненные решили разоблачить "антикитайскую пропаганду" западных СМИ, воспев в пику им "грамотные меры китайских властей" по противодействию "радикализму и экстремизму" среди уйгуров.

В общем, эту китайскую сказку, которую воспроизвело Киселев-ТВ, хорошо знают все, кто в курсе официальной позиции Пекина по данному вопросу. Оказывается, уйгуров пытались подчинить своему влиянию исламисты, а потому руководству страны потребовалось поставить заслон экстремизму массовым перевоспитанием несознательных уйгуров. Но это пошло им только на пользу - в "образовательных центрах", в которые всех их направляют, они овладевают профессиями для новой жизни, учатся играть в шахматы и танцевать и выходят оттуда перевоспитанными и счастливыми. При этом за стенами этих лагерей их ждет динамично развивающийся регион, где процветает уйгурская культура, существуют мечети и ничего не мешает быть ни уйгуром, ни мусульманином.

Обо всем этом прекрасно рассказал Олси Джасекхи - албанский журналист с антизападными взглядами, который поехал в Синьцзянь-Уйгурский Автономный Район (СУАР) по приглашению правительства Китая, чтобы точно так же разоблачить "западные фейки" об угнетении уйгуров, как это сделали сотрудники Киселев-ТВ https://golosislama.com/news.php?id=37094 Точно так же он выслушал все эти коммунистическо-китайские байки и начал было воспроизводить их в своих первых репортажах, однако, по мере погружения в проблематику на месте... открыл глаза и ужаснулся правде.

Но произошедшее с албанским журналистом объясняется только одним - у него есть совесть - качество, недопустимое для сотрудника Киселев-ТВ. Вот почему в первом случае на выходе из посещения СУАР по приглашению Пекина получилась шокирующая правда, а во втором - не менее шокирующая ложь и пропаганда системы массового принудительного перепрограммирования людей, а не просто уйгуров, так как на месте последних завтра может оказаться кто угодно, например, российская молодежь, уличенная в "радикализации" из-за участия в протестных акциях против нынешнего режима.

Нельзя не остановиться еще на одном аспекте - обыгрывании того, что попавшие в лагеря уйгуры были враждебны к своим китайским соседям, как будто бы речь идет о ксенофобии в отношении обычных земляков другой национальности и культуры. Однако осознать природу этой "ксенофобии" русским, к которым главным образом обращен этот сюжет, будет очень просто. Для этого достаточно себе представить, что гитлеровская Германия завоевала Россию и из нее в русские города год за годом прибывали бы новые немецкие колонисты, устанавливающие в них свои порядки, как происходит в Восточном Туркестане, присоединенном к Китаю. Следовало бы в такой ситуации считать "враждебность" русских к своим немецким "соседям" проявлением "экстремизма" и "ксенофобии", исцеление от которых требует заключения в лагеря или все же это было бы естественной реакцией самозащиты со стороны оккупированного народа?

И напоследок. Стоит сказать, что подобные человеконенавистнические репортажи в принципе должны восприниматься точно также, как после падения нацистской Германии воспринимались репортажи, представляющие нацистские лагеря смерти для евреев в качестве курортных санаториев. И касается это не только их заказчика - Киселева, на котором уже клейма негде ставить, но и непосредственных исполнителей вроде автора этого репортажа Александра Балицкого. Нет, ни в коем случае мы не призываем к физической расправе над ним, угрозам в его адрес и т.п. Однако существуют такие понятия как "нерукопожатость" и "волчий билет", и те поступки, которые должны ими наказываться без срока давности - в нормальном обществе, которое, возможно, когда-нибудь появится в России после эпохи циничной государственной лжи.