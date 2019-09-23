Александр Галамбица снова в тюрьме

Недавно мы писали о том, как русский мусульманин Александр Галамбица рискует оказаться за решеткой уже в третий раз. Увы, самые мрачные ожидания оправдываются.

У нас по-прежнему крайне мало информации, но по поступающим от его знакомых данным Галамбица снова за решеткой. Предыдущие почти 6 лет в карцере сделали его слепым, так что он видит лишь перед собой и у него серьезно повреждены почки. И это не считая следов от пыток током.

Сообщают, что Галамбица пытался пойти на встречу следствию, в надежде понять, за что ему достались эти мучительные 6 лет, и стараясь избежать новых мучений. Но увы, страдания его продолжаются.

К сожалению, пока что новая история Галамбицы не привлекла соответствующего интереса со стороны правозащитников. Это можно, с одной стороны, объяснить нехваткой ресурсов и возможностей оказать ему помощь на Сахалине, где он сидел. С другой стороны, сообщают, что тот же «Мемориал» не видит в деле явного политического мотива.