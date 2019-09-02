Александр Галамбица: третий срок за принятие Ислама?

Новообращенный мусульманин Александр Галамбица, дело которого должны помнить наши давние читатели, рискует оказаться за решеткой в третий раз - только за то, что принял Ислам и не отказался от него под давлением в местах лишения свободы.

Напомним, что впервые Галамбица был посажен на 4 года за то, что у него "нашли" оружие и патроны, хотя при этом на всю страну он был представлен как "вербовщик", что не было ни доказано, ни даже официально вменено ему в вину. Во время пребывания в колонии он подвергался измывательству, по имеюшейся информации, за то, что не стал отказываться от Ислама, как от него требовали.

Но у этой истории было не менее печальное продолжение. Как сообщают в социальных сетях близкие Александра, через 10 минут после того, как он вышел из колонии, отсидев весь срок, его снова арестовали и посадили еще на 2 года - за совершенное в колонии "мыслепреступление".



28 августа Галамбица вышел, отсидев и этот срок. Однако, как сообщают его знакомые, по пути домой у него "нашли" вшитый ему в ботинки порошок. Удивительно, однако, что экспертиза не признала его наркотиком, а постановила, что это анальгин, после чего его отпустили.



Знакомые Галамбицы, с которыми он вышел на связь, утверждают, что он в любой момент ожидает нового ареста, так как, судя по предыдущему, существует установка, что он теперь должен сидеть пожизненно. Напомним, что Варвару Караулову, которая ехала чериез Турцию в Сирию, чтобы присоединиться к признанной в России террористической организации ИГ, с пафосом отпустили после того, как она отреклась от Ислама под воздействием РПЦ, и передали на поруки известной исламофобке Маргарите Симоньян.