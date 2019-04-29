Варвара Караулова: освобождение после отказа от Ислама

Комментируя первоначальную новость о досрочном освобождении Варвары Карауловой, мы написали о неожиданной для нынешних времен гуманности этого решения.

Увы, на поверку оно оказалось достаточно типичным для нынешней системы. Варвару Караулову было решено выпустить только после того, как она отказалась не только от симпатий к ИГ* (что, с точки зрения общественной безопасности, было бы логично), но и от самого Ислама.

Еще до выхода Карауловой на свободу исламофобская "Россия сегодня" опубликовала интервью с ее духовником - протоиереем Алексеем Уминским (на фото), обращавшим ее в православие сперва в СИЗО, а потом и в колонии. Затем она сама при выходе на свободу заявила, что едет домой праздновать православную Пасху и, учитывая такой акцент на этом госпропаганды, с высокой вероятностью можно предположить, что и выпустили ее символически на этот православный праздник.

Сразу расставим акценты. Мы живем не в государстве, где в их полноте действуют шариатские законы, а являемся частью светского общественно-политического пространства. Поэтому, хотя новость о выходе Карауловой из Ислама, если она вообще в нем была (со слов ее православного духовника можно делать вывод, что и нет), и печалит нас как мусульман, мы не ставим под сомнение тот факт, что в светском государстве она или любой другой человек волен выбирать себе религию или не иметь таковой.

Поэтому политическая проблема не в том, что Караулова перешла из Ислама в Православие, а в том, что она это сделала в местах лишения свободы и была освобождена только после этого. Потому что, мы прекрасно знаем, что в этих местах осуществляется целенаправленная политика по принуждению русских и представителей других немусульманских народов, принявших Ислам, к отказу от него, вплоть до того, что таких людей заставляют писать об этом расписки. Поэтому сегодня не приходится ожидать гуманности по отношению к заключенным, принявшим Ислам и не отказавшимся от него, даже если они изменили свои политические взгляды в пользу умеренных.

На словах, представители государства заявляют о том, что и православие, и традиционный ислам равно приемлемы для него, а неприемлемы только "радикальный ислам", "ваххабизм" и т.п. Однако на деле мы видим, что руководить "исцелением Карауловой от экстремизма" к ней был приставлен не представитель "традиционного ислама", пусть даже самый лояльный властям, а именно православный духовник. И выпустили ее только после того, как она заявила об обращении или возвращении в православие. А та же исламофобская "Россия сегодня", транслируя пресс-конференцию Карауловой, жирным шрифтом выделила следующие ее слова: "...ислам — это не моё и, к сожалению, ислам в мою жизнь пришёл под давлением".

То есть, и реальная государственная политика, и государственная пропаганда в конфессиональной сфере в очередной раз демонстрируют нам, что все разговоры о свободе вероисповедания являются игрой в одни ворота в стране, где всячески поощряется переход этнических мусульман в Православие, а принявшие Ислам русские по умолчанию воспринимаются врагами.

* - запрещено в РФ