Варвара Караулова освобождена по УДО

Неожиданное для нынешних времен гуманное решение принял Вологодский городской суд, который удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой.

Напомним, Варвара Караулова (она сменила позже имя на Александру Иванову) была задержана турецкими пограничниками на границе Турции с Сирией в 2015 году. В декабре 2016 года Московский окружной военный суд приговорил Караулову к четырем с половиной годам колонии общего режима, признав виновной в попытке примкнуть к террористам (до конца срока ей еще остается более года). Сама Караулова заявляла, что поехала в Сирию из-за романтических отношений с вербовщиком ИГИЛ.*

Караулова отбывала наказание в колонии номер 1 в Вологодской области. Накануне руководство ФСИН выступило против ее УДО. Как рассказал ее адвокат, единственными ее проступками, из-за которых администрация посчитала нецелесообразным освободить ее, стали незастегнутая во время работы пуговица и желание прилечь на кровать в болезненном состоянии.

*-запрещены в РФ