Что плохого в Политическом Исламе?

По сообщению ряда СМИ, выступая на проходящей в Париже конференции Мухаммад бин Абдул Карим аль-Иса (на фото), являющийся генеральным секретарем Всемирной Исламской Лиги, осудил такой феномен как "политический ислам".

Таким образом он солидаризировался с принимающей стороной, а именно президентом Франции Эммануэлем Макроном, который ранее заявлял, что в этой стране не место "политическому исламу".

Мы и тогда критически прокомментировали заявление Макрона (https://golosislama.com/news.php?id=36353), и сейчас зададимся вопросами в связи с этим заявлением его дорогого гостя.

Прежде всего, хотелось бы понять, что господин Иса называет "политическим исламом" и отдает ли себе отчет, что не конкретизируя это, он фактически дает карт-бланш исламофобам на борьбу даже с теми формами Ислама, которые далеки от политики? Например, во Франции, где как мы писали, высокопоставленные представители властей называли признаком "политического ислама" само ношение хиджаба в публичном пространстве? Поддержит ли в таком случае глава Всемирной Исламской Лиги запрет мусульманкам носить хиджаб в рамках борьбы с "политическим исламом"?

К феномену "политического ислама" могут быть самые разные претензии с разных сторон, порой взаимоисключающие. Если критика извне исламской уммы обычно сводится к конфронтации "политического ислама" с существующими государствами и их законами, то критика изнутри, напротив, основана на том, что для достижения политических целей его последователи часто жертвуют принципами и положениями религии, порой существенными.

Но что понимать под "политическим исламом"? Рамки этого явления настолько широки, что рассуждающие о нем при желании могут включить в него хоть ИГ*, хоть турецкую Партию Справедливости и Развития**. Структуры не просто взаимоисключающие, что забавнее, ни одна из них не согласится с такой характеристикой в отношении нее, каждая по своим соображениям.

Но если вывести их за скобки, то что останется? "Братья-Мусульмане"*? Так может быть тогда генсеку Всемирной Исламской Лиги так и сказать, что он против "братьев-мусульман" (ихванов). А заодно и рассказать почему, так как даже к ним претензии противников "политического ислама" уже неприменимы - ихваны давно признают и существующие государства, и их законы, стремясь к их трансформации изнутри, за что кстати подвергаются самой жесткой критике тех сил, которые в свою очередь не причисляют себя к "политическому исламу".

В общем, что "политический ислам" по мнению Макрона и его дорогого гостя из Всемирной Исламской Лиги это плохо, понятно. Понятно и то, чем он не нравится Макрону, чего не скажешь о позиции господина Исы, похоже, решившего блеснуть знанием модного термина и оставившего нас ломать голову над тем, как же он его понимает.

Лингвистически политический ислам предполагает связь между Исламом и политикой. Дальше уже надо разбираться - то ли Ислам используется в интересах политиков, то ли политики используются в интересах Ислама, как именно, насколько эффективно и правильно и т.д. Но в любом случае как показывает жизнь, от этой связи не уйти - известное изречение гласит, что если ты не занимаешься политикой, политика будет заниматься тобой, и это то, что мусульмане, многие из которых пытались избежать такого занятия, очень хорошо усвоили на своем опыте.

Кстати, не очень понятно, распространяется ли осуждение "политического ислама" подданым Саудовской Аравии аль-Исой, чей офис находится в Мекке, на власти и политику этой страны? Осуждает ли он то, что по своей конституции она является исламским государством? Или, что для достижения абсолютно политических целей, таких как свержение международно признанного Правительства Национального Единства Ливии не просто поддерживает мятежника Хафтара, но и вооружает группы приверженцев конкретной религиозной доктрины (мадхализма), снабжая их фетвами о "неверии" их противников? Если это не использование Ислама в политических целях и, следовательно, не "политический ислам", то что тогда "политический ислам"?

Услышим ли мы ответы на все эти вопросы от генерального секретаря Всемирной Исламской Лиги?

* - запрещены в РФ

** - пока не запрещена в РФ