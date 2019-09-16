Сиси: любимый диктатор Трампа - подтвердил сам Трамп

Публикуя еще в апреле материал под названием «Сиси: любимый диктатор Трампа» мы даже не подозревали, что всего через несколько месяцев это подтвердит сам Трамп.

Президент США Дональд Трамп назвал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси «своим любимым диктатором», пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, это произошло в августе на полях саммита G7 в Биаррице.

Перед встречей с ас-Сиси Трамп громко спросил: «Где мой любимый диктатор?». В этот момент в зале находились американские и египетские чиновники.

Информацию газете подтвердили несколько человек, ставших свидетелями этой сцены. Они сообщили, что слышали вопрос Трампа, и он сделал эту ремарку в шутливой манере.

При этом не уточняется, услышал ли эту фразу Трампа сам президент Египта.