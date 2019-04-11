Сиси: любимый диктатор Дональд Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Абдуль-Фаттах ас-Сиси "делает отличную работу". Заявление прозвучало как раз когда Трамп принимал у себя египетского лидера.

Обращаясь к журналистам в Белом доме в преддверии двусторонних переговоров, Трамп сказал, что отношения между Вашингтоном и Каиром никогда не были лучше, чем «прямо сейчас». Трамп называл Ас-Сиси своим «другом».

Трамп и Сиси рассмотрели целый круг вопросов, включая военную помощь США Египту, права человека и развитие энергетических ресурсов.

Между тем, пока Трамп нахваливал свои связи с президентом Египта, высокопоставленные республиканцы и демократы из сенатского комитета по иностранным делам, а также 15 их коллег, в понедельник направили письмо госсекретарю Майку Помпео, в котором подняли три вопроса, включая предупреждение о том, что Египет «несправедливо» заключил в тюрьму по крайней мере дюжину американцев.

Кроме того, они не согласились с решением Каира купить 20 российских истребителей Су-35, что должно вызвать санкции США, и высказали "серьезную обеспокоенность по поводу эрозии политических прав и прав человека" в Египте.

Помпео встретился с Сиси в понедельник, и Государственный департамент сказал, что главный дипломат США поднял «дела, касающиеся граждан США в Египте», но не уточнил никаких деталей.

Интересно, что по сути Сиси американцы обвиняют в том же, в чем обвиняют Эрдогана — он покупает оружие у России и заключает американцев в тюрьмы. При этом, в отличие от американо-турецких связей, отношения Вашингтона и Каира растут как на дрожжах. Конечно это можно объяснить тем, что к Анкаре принципиально иное отношение — Турция это член НАТО и вообще считается форпостом Запада, отсюда и «девиация» Эрдогана воспринимается как предательство в своих рядах.

Но это не единственная проблема. Большинство (если не все) заключенных американцев это мусульмане, американцы египетского происхождения, порою обвиняемые в связях с Братьями-мусульманами. К ним у Трампа очевидно гораздо меньше интереса, чем к судьбе протестантского пастора Брэнсона, который был заключен в Турции.

Более того, Сиси удачно смог презентовать себя как единственного возможно в Египте защитника от «исламского экстремизма». После захвата власти в результате государственного переворота 2013 года он явно изображал себя героическим реформатором Ислама - он призвал ученых университета Аль-Азхар пересмотреть исламское учение - и защитником христиан, которые составляют около 10 процентов населения. Сиси очаровал очень многих американцев, которые часто возвращаются из Каира и с энтузиазмом пишут о его мужественной борьбе за свободу вероисповедания.

«Аль-Сиси двигает свою страну к более инклюзивному будущему!», - заявил Трамп в твиттере об открытии огромного нового собора около Каира, который был построен египетскими военными и является крупнейшим на Ближнем Востоке. Критики говорят, что собор находится в труднодоступном месте под жестким военным контролем, и что в целом положение христиан под властью Сиси остается таким же, как оно было и раньше при Мурси и Мубараке.

Как бы то ни было, несмотря на всю двойственность политики Сиси, его различные образы для внутреннего и внешнего потребления, Абдуль-Фаттах ас-Сиси остается любимым диктатором Дональда Трампа.