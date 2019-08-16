Израиль все таки даст визу Рашиде Тлаиб по «гуманитарным» причинам

Сегодня мы уже сообщали о том, что Израиль отказался впускать представительниц американского конгресса Рашиду Тлаиб и Ильхан Омар. И вот, словно вняв призывам политолога Майкла Коплова, израильтяне скорректировали свою позицию и сообщили, что по крайней мере Рашиде Тлаиб, палестинке по происхождению, позволят въехать в страну на «гуманитарных» основаниях.

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери решил разрешить Тлаиб «гуманитарный визит к ее бабушке» на оккупированном Западном берегу после того, как конгрессвумен направила ему письменное обязательство «соблюдать условия, навязанные Израилем».

Тлаиб «пообещала не содействовать делу бойкота Израиля во время ее пребывания» в письме к Дери, отправленном прошлой ночью, говорится в заявлении министерства.

Израильские СМИ опубликовали письмо с надписью: «Я хотела бы попросить о въезде в Израиль, чтобы навестить моих родственников, и в частности мою бабушку, которой уже за 90...

«Это может быть моей последней возможностью увидеть ее. Я буду соблюдать любые ограничения и не буду призывать к бойкоту против Израиля во время моего визита».

Про Ильхан Омар ничего не говорится, и вряд ли ей позволят въехать, учитывая, что родственников в Палестине у нее нет. Тем не менее, само решение запретить такой въезд членам американского конгресса возмутило даже некоторых республиканцев и безусловно еще скажется на отношениях США и Израиля.