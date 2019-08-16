Израиль не впускает Рашиду Тлаиб и Ильхан Омар

Израиль решил запретить членам американского конгресса Рашиде Тлаиб и Ильхан Омар въезжать в страну в преддверии запланированной поездки на оккупированный Западный берег.

Решение принял министр внутренних дел Израиля Арье Дери, при поддержке премьер-министра Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных чиновников Израиля. Формально решение принято на том основании, что обе конгресвумен призывают к бойкоту Израиля, законодательство страны позволяет это сделать. Неформально, свою роль сыграл еще и призыв Трампа, взявшего израильских чиновников «на слабо».

Израиль продемонстрирует слабость, если разрешит визит Омар и Тлаиб. Они ненавидят Израиль и всех евреев, и ничего нельзя сказать или сделать, чтобы изменить их мнение», - написал Дональд Трамп в своём твиттере. Примечательно, что совсем недавно тот же Трамп призывал четверку конгрессвумен, включая палестинку Рашиду Тлаиб, «возвращаться откуда приехали». Теперь он же призывает Израиль не пускать Тлаиб на ее родину, несмотря на то, что ее родственники (бабушка и другие) продолжают жить на оккупированном Западном берегу.

Решение в четверг было незамедлительно осуждено «Мифтах», палестинской группой, которая выступила организатором запланированной на эти выходные поездки. Она назвала это решение «оскорблением американского народа и его представителей» и «посягательством на право палестинского народа на доступ к лицам, принимающим решения, и другим акторам со всего мира».

Однако, не только палестинцы считают такое решение большой ошибкой. Американо-израильский аналитик Майкл Коплов считает, что это решение стало возможно, самой недальновидной и контрпродуктивной вещью, которую израильское правительство сделало за многие годы.

«Если они приедут в Израиль и увидят ситуацию воочию, услышав напрямую от израильтян, это самый эффективный способ внести некоторую сложность в их мировоззрение. Но даже если их маршрут полностью односторонний, не впускать их все еще близоруко.

Это действующие члены Конгресса. Это буквальные представители американского правительства и американского народа. Неважно, с кем они встречаются и что они хотят видеть; Израиль не пускает избранных американских официалов.

Можете ли вы вспомнить какого-либо другого американского союзника или любую другую демократию, которая запретила бы членам Конгресса въезд в их страну? Это будет не единственная большая граната, которую еще предстоит бросить в отношения США и Израиля, а также в отношения с демократами, что наносит непоправимый ущерб Израилю.

Попытайтесь поддержать аргумент, что Израиль - крепкая демократия, после того, как он отказал во въезде двум женщинам Конгресса не из-за того, что они сделали, а из-за взглядов, которые они придерживаются. Попытайтесь отстаивать фундаментальную силу Израиля, когда он так напуган мнением.

Это не запрет на въезд 23-летнему активисту BDS (“Бойкот, Отчуждение, Санкции” - кампания, призывающая к санкциям против Израиля — прим. ГИ), что тоже глупо и непродуктивно. Это отказ на въезд действительных членов Палаты представителей. Если вы думаете, что это не отразится спустя годы, вы ошибаетесь. Точно также, как если вы думаете, что это противостоит кампании BDS, а не возвышает ее.

И то, как это развернется дальше, трагически предсказуемо. Это вызовет огненную бурю, демократы, которые не согласны с Омаром и Тлаиб, будут вынуждены броситься на их защиту (они должны), Трамп будет использовать это как «доказательство» того, что демократы ненавидят Израиль, все будет повторяться снова и снова.

Так что крайне левые побеждают, Трамп побеждает, а Израиль окончательно и бесповоротно проигрывает. И все потому, что Нетаньяху слишком напуган, чтобы противостоять Трампу, когда он использует Израиль ради своей собственной политики, и сказать ему, что не все, что, по его мнению, должен делать Израиль, на самом деле хорошо для Израиля.

И не отвлекайтесь на крики «но их маршрут!». Это упускает основную мысль. Да, было бы здорово, если бы Омар и Тлаиб были непредубежденными и достаточно уверенными в своих взглядах, чтобы бросить им вызов. Но Израиль полностью играет на их руку, не пуская их в страну.

Абсолютно ничего хорошего из этого не выйдет. Если в кабинете премьер-министра найдется какой-то здравый смысл и стратегическое мышление, они впустят Омара и Тлаиб через Аэропорт имени Бен-Гуриона с широким приемом, а не с писком. В противном случае все, что будет дальше, будет на нем (Нетаньяху)».

Отметим, что в США многие считают наоборот, что якобы это на Вашингтон оказывалось давление из Израиля, а само решение стало идеальным подарком Трампа Нетаньяху в преддверии выборов. Действительно ряд демократов, да и не только демократов, уже возмутились решением Израиля. В конце концов, Тлаиб и Омар, говорят они, это избранные представители американского народа. За них голосовали те самые люди, которые платят налоги, из которых в свою очередь и выделяется огромная финансовая помощь США Израилю. Они имеют право хотя бы увидеть, куда уходят их деньги.

С другой сторон призыв Дональд Трампа к иностранному правительству, чтобы то закрыло доступ избранным американским представителям, некоторые называют не иначе как «государственной изменой». Так унизить статус американского конгрессмена (конгрессвумен в данном случае) из-за собственных политических разногласий — что же это еще?

В целом, можно констатировать, что несостоявшаяся поездка Тлаиб и Омар вероятно уже принесла больше пользы палестинскому делу в долгосрочной перспективе, чем могла бы принести, если бы она состоялась.