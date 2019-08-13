Кто вправе защищать имама Шамиля?

Споры об имаме Шамиле не утихают какой уже день - исторические разоблачения, хэштеги, гневные эмоции, кампании солидарности и уже даже извинения, чего только они уже ни повлекли за собой.

И с одной стороны, это отрадно, потому что говорит о том, что для мусульман Кавказа - имам Шамиль, рахимаху Ллах, это не пустое место, а то имя и та легенда, которая до сих пор способна мобилизовать их. С другой стороны, печально то, что эта мобилизация затрагивает в основном эмоции, а не является мобилизацией смысловой.

Если же абстрагироваться от эмоций, можно будет увидеть, что в этом споре есть две последовательные противостоящие позиции, и есть множество людей, которые выглядят достаточно нелепо.

Начнем с первых. У Рамзана Кадырова в этом вопросе достаточно цельный подход: сопротивление России было бессмысленным и во времена имама Шамиля, и на рубеже нашего и прошлого веков, оно принесло чеченцам одни беды, а потому им нужно думать и заботиться о себе. Позиция понятная, выводя за скобки то, что в среде самих чеченцев существует немало, мягко говоря, несогласных с тем, как именно сегодня Кадыров о них думает и заботится.

Вторая позиция - полная и последовательная противоположность первой - сопротивление имело смысл и тогда, и в наше время, и более того, не закончено, имам Шамиль же является одним из ярких его символов, несмотря на его трагическое пленение. Причем, следует отметить, что среди ее сторонников есть не только дагестанцы, но и чеченцы, у которых заявление Рамзана Кадырова вызвало точно такие же эмоции.

Однако если защита имама Шамиля людьми из второй категории абсолютно логична, то совершенно неясно, о чем негодуют те "защитники имама Шамиля", которые уже давно не то, что о сопротивлении империи не думают, а сами превратились в ее верных слуг и на каждом шагу это подчеркивают?

Если ты на различных ТВ-шоу поддерживаешь политику России в Сирии, зачем тебе приезжать в Грозный "защищать честь имама Шамиля", если только ты не хочешь уехать оттуда на новом Мерседесе?

Какой смысл несет "защита имама Шамиля" со стороны тех, у кого по сути-то с Рамзаном Кадыровым нет разногласия в главном вопросе - бесполезности и вредности сопротивления империи, которой они давно уже встали на службу? Исторического хайпа? Разогревания межнациональных эмоций? Или может быть психологической самозащиты для тех, кто хочет доказать себе, что они такие же, как имам Шамиль - если он сдался России, то это не зазорно и им? Но имам Шамиль был пленен после сорокалетней войны и был почетным пленником и не более, а в каком Гунибе и после какой войны попали в плен они, нынешние пропагандисты и функционеры путинского режима, "защищающие" имама Шамиля?

Стоит отметить - и не по соображениям политической "такыйи" - что мы таким образом отнюдь не подстрекаем всех, кто хочет по праву считать себя духовными потомками имама Шамиля, хвататься за оружие и вести сопротивление точно так же, как оно велось в середине позапрошлого века или на рубеже нынешнего и прошлого. Однако ошибочно думать, что альтернативой этому является полная безропотность, прерываемая только в те редкие моменты, когда затрагиваются по сути национальные символы и чувства.

Показателен в этом смысле пример политика в соседней республике той же самой РФ - Башкортостане, который сейчас имеет шансы получить пятый срок лишения свободы за то, что в наши дни, адекватными современности методами продолжает дело исторических героев освободительной борьбы башкирского народа вроде Салавата Юлаева и Ахмета заки Валидова. Кстати, как и в случае с имамом Шамилем в современном Дагестане их память в Башкортостане тоже увековечена и прокремлевская башкирская номенклатура также на словах их чтит. Однако всем хорошо понятно, что настоящими юлаевцами и валидовцами в наши дни являются те, кто ставят острые политические вопросы о правах республики и защите федерализма, и кого за это из раза в раз бросают за решетку, как Айрата Дильмухаметова или подвергают административному прессингу как движение "Башкорт".

А что дает право защищать имама Шамиля в наши дни?