Обращение Айрата Дильмухаметова из СИЗО

ПИСЬМО ИЗ НЕВОЛИ: РЕПОРТАЖ С ПЕТЛЕЙ НА ШЕЕ

ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДАМ РОССИИ

В этой статье я отвечу на вопросы:

1) За что меня посадили и чего я добиваюсь.

2) Что мне предъявляют.

3) Кто заказчик уголовного преследования.

4) Что делать дальше

1. Основной инстинкт

Отбывая свой второй срок, я старался убедить себя в том, что больше политикой в этой стране я заниматься не буду. Не прошло и 7 месяцев после освобождения, и получилось как у Юрия Шевчука в “Свободе”: «Нет, не смогу, прости, в серую жизнь врасти». В апреле 18 года я объявил о своем осознанном решении выдвинуться кандидатом в главы Башкортостана в 2019 году и о старте своей избирательной кампании, главной идеей которой на протяжении последовавших 11 месяцев являлось возрождение федерализма.

После краха советской империи России удалось сохраниться только как федеративному государству, по модели т.н «конституционной федерации», путем учреждения ее сверху, когда бывший центр метрополии подписал Федеративный Договор со своими бывшими автономиями и областями. За последние 20 лет ничего от федерализма не осталось: в одностороннем порядке разорвав договоры о разграничении предметов ведения со своими республиками, Кремль в последующем стал демонстрировать такую же вольность и в отношении международных договоров и международного права.

Между тем, именно подлинный федерализм является противовесом распаду и сепаратизму, и только подлинный, гарантированный федерализм, существуй он в РФ, не позволил бы ей скатиться к самодержавию и полицейскому государству, что закономерно привело богатейшую страну в положение проворовавшегося изгоя и технологического лузера.

Башкортостан – 1-ая по численности республика и 6-й среди всех субъектов в РФ, провозгласил свою I Республику в ноябре 1917 года, а в марте 1919 г. своим Соглашением с советским правительством де-факто учредил советскую федерацию. А сегодня богатейшая Башкирия превратилась в обобранную колонию, депрессивный регион-рецепиент. И наша задача – учредить новую (IV) Республику, настоящее свободное и социальное государство в составе новой, подлинной Федерации. И на этом пути не нужно никаких игр в подполье, секретности, двусмысленности, и, упаси Боже, насильственных действий. Только политическое просвещение, только легальная политическая борьба, полная открытость, опора на право — права человека и права нации. Неумолимая логика выбранного правящей группой самоубийственного курса приведет Россию к неизбежному переформату, это вопрос 3-7 лет, не больше. А пока что – теоретическое моделирование близкого будущего, полный перечень ответов на все будущие политические и экономические вопросы.

К сожалению, фундаментальная тема Федерации всегда была на обочине внимания антропо-московской оппозиции. Именно поэтому в своем первом выступлении в апреле 2018 года, обращаясь к «V Форуму Cвободной России», я предложил в будущем перейти к другой, второй федеративной модели, исключающей скатывание к колониализму; мною была предложена модель «договорной федерации» снизу, когда Федерация и федеральные органы власти учреждаются на Федеративном Совещании с подписанием Федеративного Договора самими субъектами.

На втором этапе учрежденный т.о. федеральный центр подписывает с каждым регионом свой договор; а на 3 этапе мы все выходим на процесс Конституционного Совещания, обсуждения и принятия новой Конституции России. Конституция 93 г. прекрасна в части прописанных прав человека; правда, за 20 лет их тоже растоптали. Новая Конституция должна вобрать в себя: неукоснительный механизм сохранения этих прав, прав наций, федеративный характер страны, усиление роли регионов в общефедеральной политике: от формирования Федеративного Собрания до федерального правительства и федерального банка, которые сегодня абсолютно неподконтрольны и неподотчетны не то чтобы регионам, но и ФС.

И, само собой, будет поставлен вопрос: зачем новой Федерации президент с неограниченными полномочиями абсолютного монарха? Также я полагаю, в Основном законе должна быть отражена государствообразующая роль русской нации.

Башкирская же политическая нация (новая республиканская этничность, это б.ч. народа РБ) будет идти по пути реализации неотчуждаемого права башкирской нации на самоопределение и строительства 4-ой Республики. И, как я многократно объяснял на своем одноименном YouTube-канале, в этом мы ограничены только другим священным принципом – принципом территориальной целостности РФ.

2. «Выход из России»

И вот это-то мне и было вменено в марте: призывы к нарушению территориальной целостности РФ. Вообще это мое пятое дело за 15 лет, и все эти годы ФСБ шьет мне помимо «преступного умысла занять пост высшего должностного лица РБ» (это строки обвинения 2-го дела) еще и «выход из России», хотя я нигде об этом не говорил и не писал.

Пятое дело и третий срок! Это абсолютный рекорд опричнины – отдыхают даже Ежов с Берия, имевшие обыкновение отбывших по 58-й статье, сажать повторно.

В 2015 г. я был осужден по ст. 205.2 УК за «призывы к террористической деятельности». В 2016 г. вышел 375-ФЗ, который, наконец, определил, что таковыми в уголовно-правовом смысле являются призывы совершать преступления, предусмотренные соответствующими статьями УК, т.е. призывы совершать теракты, захваты заложников, посягательства на жизнь политиков и т.д. А что же за призывы были у меня?

Призывами к терроризму суд признал 4 аята из Корана и такие выражения как: «башкиры должны измениться», «покаяться за свое вероотступничество, вновь обратиться к религии Аллаха», «башкиры должны стать ведущей, а не ведомой политической силой», «Седой Урал – земля, обетованная башкирам Аллахом» и т.п. Правда, был еще один призыв, тоже признанный террористическим: вооруженным, революционным путем создать независимую от России Республику Башкурдистан; Но! – таких слов в моей брошюре «Ахыр Заман» (Конец времен) НЕ БЫЛО.

Эти слова в своей экспертизе написали огебеченные эксперты БашГосПед Универа (имени башкирского просвeтителя XIX в. Акмуллы, 4 года отсидевшего тоже за просвещение народа), эксперты написали ЭТО, суд внес ЭТО в приговор, уже как мои слова, и поехал я на 3 года в Вятский край, «ни для жизни, ни для людей непригодный». С этим кричащем беспределом я прошел все инстанции в РБ и в РФ, включая и зампреда ВС РФ Давыдова – отсидел до звонка; так что ничего не говорите мне за правосудие – его в этой стране нет, как и судей, это самые забитые создания у гебе на посылках.

«Выход Башкортостана из состава России» – стало навязчивой подсознательной манечкой нескольких поколений жандармов. Но вся сермяжная правда состоит в том, что башкиры из России никогда не выходили; а сейчас – это сама Россия ушла от нас.

Россия сама ушла из наших сердец, Россия сама ушла из наших душ, старательно и веками доказывая нам, что она и не мачеха вовсе, а не понятно вообще кто – лучших сынов нашей нации в кандалы и остроги, наши национальные герои и символы у нее бандиты и фашисты (как Салават и Ахмет-Заки Валидов), геноциды и голодоморы, одностороннее и всегда необоснованное невыполнение взятых на себя обязательств по письменным соглашениям, договорам с нашими законными правительствами; непризнание нашего права на самоопределение; да и сама уже политическая легальная деятельность – приравнена к экстремизму и терроризму!

В чем же здесь моя вина? Только в том, что в своих запрещенных и сжигаемых ФСБ в печах книгах я писал об этой суровой правде истории. Но в чем же вина зеркала, когда в нем появляется страшное отражение?

3.Колонизаторы

Кто же заказал меня? Об этом я начал говорить в своих программах еще летом. Полный демонтаж федеративных отношений закономерно привел к российскому неоколониализму XXI в. – 90% денег самой огромной страны мира вращаются в одном городе; 3% сверхбогачей владеют всеми богатствами. Республики завязаны тремя хомутами: 1) львиная часть налогов сборов (б.ч. бездумных, губящих развитие, разгоняющих рост цен) уходит в метрополию; обратно – крохи с барского стола; 2) все сладкие производственные корпорации приватизированы дельцами, которых ничто с регионом не связывает. Прибыль выкачивается и выводится, регионы ее не видят. Зато мы видим убитую в результате варварской производственной деятельности природу: срытые горы, дымящие отравой карьеры, переполненные радиоактивными отходами подземные ядерные хранилища, залитые нефтью поля, отравленные воду и воздух. Мы видим онкологию, уродство и кучу других заболеваний, на лечение которых шлем СМСки. Принцип у колонизаторов: доходы – нам, отходы – вам; 3) федеральный банк (ЦБ РФ) – банком федеративной страны не является. Регионы задыхаются без предложения денег и кредита, региональные банковские системы Банком России полностью уничтожены. (В другой статье я предложу краткую Программу первоочередных мер).

Так вот, еще тогда я предупреждал, что я открыто говорю о навязанной нам варварской системе нового колониализма, об этой античеловеческой системе, которая нас поработила. Правящий в России режим сегодня – это симбиоз высшего генералитета жандармов и госолигархов, это режим правого толка, авторитарный и крайне реакционный. Принципы правового государства, демократии, либеральных ценностей, социальное государство – все это тоже растоптано и демонтировано. И этот режим вряд ли откажется от своих баснословных прибылей.

Куда им столько?! – вопрошают граждане. Мне кажется, что деньги, богатства, давно перестали играть для этих лиц практическую ценность; скорей это уже оккультное поклонение Золотому тельцу. Всевышний Господь сказал в Коране: «Дьявол угрожает вам бедностью». Следовательно, бедность и нищета народов России – это закономерный финал политики этих государственных банкротов, имеющей под собой еще и метафизическое звучание.

И конечно же я как обычный простой человек очень сильно рискую, в одиночку выступая против этой чудовищной системы, которая может уничтожить меня особо и не напрягаясь.

Конечно же, кремлевский ставленник врио главы РБ Хабиров (ему не впервой заказывать меня) приложил здесь свою руку, но ведь его ябедничанье в АП РФ легло на уже подготовленную почву. Поэтому именно Кремль является заказчиком моего уголовного преследования. (В следующей своей статье я напишу, почему кремлевский ставленник не сможет быть настоящим руководителем Башкортостана).

4. За гранью ЗЛА

В фабрикации дела против заведомо невиновного человека, политического деятеля, даже ФСБ зашло уже совсем за линию абсолютного зла: сейчас мне предъявляют тяжкую, от 5 до 7 лет, статью 205.2 УК оправдание/пропаганда терроризма. За что?

В декабре 18 года я выпустил свою программу «ВзгляАД» №31 «Хизбы–террористы по разнарядке?» по дикому приговору «Уфимской 20-ке». И я там задавал вопросы: почему ХэТэ, признанная террористической, за всю свою историю не совершило ни одного теракта? И почему, даже ФСБ, за 16 лет так и не представило обществу соответствующие доказательства их тердеятельности?

Почему скандальное гражданское Постановление ВС РФ от 14.02.2003г. было принято с нарушением основных принципов судопроизводства – равноправия, состязательности, права на защиту; стороны не могли заявить свою аргументацию, а ведь на тот момент они не были запрещены. Почему в самом Постановлении ВС не приведено ни одного конкретного фактического обстоятельства подобной деятельности, а есть лишь оперсправка, уровня старлея, о том, что они ведут свою агитацию и пропаганду? Но ведь решение высшей судебной инстанции страны не должно быть оперсправкой.

Сотни людей уже осуждены на основании данного судебного решения, хотя они всего лишь по ст.28 Конституции РФ исповедуют религию и поступают в соответствии со своими убеждениями, не осуществляя никакой насильственной деятельности.

А в то же самое время Россия ведет на высшем уровне переговоры с организациями, у которых такая история, что не горюй, - Талибан, Хамас, Фатх, Хезболла (запрещены во многих странах и РФ). Это ли не двойные стандарты?

Люди могут заблуждаться, верить в мифическую сказку халифата, вместо демократического, социального и федеративного государства, представлять что когда-то на свободных выборах граждане отдадут им голоса – пусть верят, но давать за это 20 лет?! Возможно, что они экстремистская организация, но террористическая ли?

Терроризм – абсолютно мерзкое и вредное явление в политике, применяемое неправыми. Легальной политической оппозиции оно совершенно не нужно, так как главная сила оппозиции – не насилие и террор, а честность и правда. А вот насилие применяется противной стороной, а пресловутый терроризм всего лишь оправдывает огромное содержание определенной структуры.

Интересно, что после той программы, матери и жены тех осужденных встретились с правоведами и Уполномоченным по правам человека Т.Москальковой и изложили эти аргументы. И все на встрече признали существование данной правовой проблемы. И вот за это мне шьют статью. А делать экспертизу опять будет БГПУ!

Делается это, разумеется, специально. 1) с моими публичными обнародованными аргументами – никто спорить не может, никто не может их опровергнуть. На политического деятеля просто вешается звучный ярлык «террорист»; 2) это более длительный срок; 3) это подсудность Приволжской военной коллегии и военных судей, которые в дела вообще не вникают, и суд – не суд, а трибунал; 4) это суд надо мной не в поддерживающей меня Уфе и Башкирии, а в Самаре или еще дальше; 5) и это опять ссылка в какой-нибудь очередной Туруханский край, которыми так богат наш гуманный ФСИН, а там все кагебычно – злостник, ШИЗО, СУС, бур, ешка.

5. Что же делать?

Во-первых, я хочу обратиться к своему родному башкирскому народу – жизненно важным интересам нации, а они совпадают с принципами свободы и богатства всего Башкортостана, я останусь верным до своего последнего вздоха.

Во-вторых, хвала Всевышнему, я здоров, не собираюсь ни сдаваться, ни тем более сводить счеты с жизнью, это харам; но и в рай я не спешу – слишком много дел еще на этой земле. Поэтому, не дай Бог, конечно, то знайте – значит они меня просто тупо убили. Как Юлая, Салавата и Батыршу.

В-третьих, я обращаюсь ко всем партиям несистемной оппозиции – выдвиньте меня кандидатом в главы РБ уже в июне. В кодекс РБ в 14г. специально под меня внесли поправку о судимости «экстремистского характера». ЦИК и ВС РБ конечно же мне откажут, но есть объяснение Пленума ВС РФ о том, что моя ст. 205.2 таковой формально не является. Призрачная, но надежда на ВС РФ сохраняется.

В-четвертых. Я свой народ, за интересы которого борюсь с 2003г. никогда ни о чем не просил. Но сейчас Я ПРОШУ у всех народов России, у всех людей Света, у всех оппозиционеров и журналистов – Защиты! Не дайте свершиться беззаконию и военному трибуналу! Призываю всех собраться и сплотиться. Мне нужна любая помощь: моральная, материальная, информационная. Информация – это Свет, а эти оборотни боятся Света. Нужна материальная помощь: попав в жернова системы в этой стране, тяжело доказать, что ты не верблюд, еще тяжелее – что не террорист. Беспредельному обвинению и их «экспертам» можно противопоставить только большее количество и качество независимых исследований – а это стоит немалых денег. Также прошу перевести этот текст на английский язык и выложить в англоязычный интернет.

В-пятых, я обращаюсь и прошу помощи у российских правозащитных и международных организаций (огромное спасибо «Мемориалу» за помощь и поддержку!); то, что власть делает со мной, на языке закона называется многолетним посягательством на жизнь политического деятеля, совершенное из мести за его деятельность, с целью прекращения его деятельности. Это особо тяжкое преступление.

Главная беда всех россиян – неверие в свои силы, наша разъединенность, принцип «хаты с краю». Но может быть пример такого государственного беспредела по отношению к простому башкирскому парню, который много лет борется за нормальную, обеспеченную жизнь своих сограждан и станет тем самым, объединяющим символом, точкой сбора? Выходите на массовые одиночные пикеты, требуйте моего освобождения. Пишите эти слова на домах и стенах. Будем готовить и массовый санкционированный митинг. Они даже уже подконтрольных выборов боятся, пишите им в бюллетенях: «Айрат – наш президент!» А я в долгу не останусь. Амин.

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Получатель Агиляш Самеевна Д.,

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