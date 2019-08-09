20 лет Путина: вообще и для мусульман

Сегодня не только в России, но и во всем мире масса людей вспоминает и обсуждает знаменательное событие. Ровно 20 лет назад, 9 августа 1999 года директор ФСБ и секретарь Совета безопасности РФ Владимир Путин был назначен премьер-министром России, что ознаменовало собой его фактический приход к власти в рамках т.н. операции "Преемник".

Совсем недавно большой резонанс вызвало интервью Рамзана Кадырова, посвященное тоже 20-летней годовщине событий - в Ботлихе. В силу чувствительности этой темы почти все внимание в связи с ним было обращено к оценке действий имама Шамиля, да будет милостив к нему Аллах и да примет Он его Джихад. Однако те события, ознаменовавшие начало Второй Чеченской войны, имеют прямое отношение и к сегодняшнему юбилею, а именно приходу к власти Путина.

Ведь популярность назначившего его премьер-министром Бориса Ельцина тогда стремилась к нулю и никому неизвестный и ничем не примечательный Путин при нормальном развитии событий не имел никаких шансов победить на досрочных президентских выборах, объявленных после отставки его шефа. Ведь развитие экономики страны и улучшение жизни граждан никогда не было его сильной стороной, как не является ей и сейчас. Этим занималось как раз предшествовавшее Путину правительство Примакова-Маслюкова, но именно из-за растущей популярности его было решено отправить в отставку и назначить главой правительства человека, который имел только один шанс стать преемником - через войну. Тут оказались как нельзя кстати и поход в Ботлих, сопровождавшийся спецслужбистскими провокациями, и взрывы домов в Москве, за которые так никто и не взял на себя ответственность... Как следствие - превращение усилиями пропаганды неприметного чекиста, еще недавно носившего чемоданы за Анатолием Собчаком, в "национального лидера", "спасителя России", "крепкую руку", победителя в "маленькой победоносной войне".

Путину дало карт-бланш на волне ура-патриотической эйфории не только большинство россиян. Его дал и мир, поддержавший его войну с "международным терроризмом", которая весьма кстати для него наложилась на атаки 11 сентября, превратившие путинскую Россию в передовой рубеж общего фронта. С тех пор, однако, отношение к нему претерпело сильные изменения. И в мире - от восприятия его как подающего надежды лидера до взгляда на него как на одну из главных мировых проблем. И у самих россиян, для которых миновали и ранние путинские годы относительного благополучия благодаря высоким ценам на нефть и благожелательному отношению Запада, и эйфория от присоединения Крыма, и остались в сухом остатке только ухудшающаяся экономическая ситуация, вседозволенность элиты и всевластие силовиков, нарастающие репрессии, опостылевающие "скрепы" и перспективы только ухудшения по всем этим направлениям.

Ну а что принесли 20 лет правления Путина мусульманам - страны и мира?

Как уже было сказано, Путин пришел к власти благодаря бойне, устроенной в Чечне под флагом борьбы с "исламским терроризмом" и укрепился у власти благодаря ей. Так в стране появился жупел "исламизма", стали запрещать исламские организации, которые до сих пор свободно действуют в большинстве западных стран, началась параноидальная охота на ведьм в лице происков саудитов, катарцев, турок, в результате которой стали закрывать фонды, образовательные учреждения и издательства с международными связями. В итоге все это переросло в настоящую негласную войну против исламского сектора гражданского общества, которое впрочем тоже ненадолго пережило его, в целом став жертвой "закручивания гаек" и перехода от жесткого авторитаризма к мягкому тоталитаризму.

Есть ли, с чем мусульманам России сравнивать 20 лет правления Путина? Да хотя бы с десятилетием, предшествовавшим ему. Когда в стране, как грибы после дождя росли исламские организации, издательства, фонды, мусульмане свободно ездили учиться зарубеж, а их единоверцы приезжали в Россию, создавались новые духовные управления и даже исламские партии, проводившие депутатов в Госдуму. Когда республики обладали значительными полномочиями, сами избирали своих президентов, в них кипела общественная, национальная и религиозная жизнь, а их представители отстаивали в российской политике их интересы, как это делали Аушев, Шаймиев и др. Всего этого мусульмане России лишились именно при Путине, как и россияне в целом лишились многих из тех свобод, которые появились у них после падения тоталитарного режима.

Мировой мусульманской умме путинская Россия принесла войну за сохранение режима Асада в Сирии, захват Крыма, чье коренное мусульманское население превратилось в парий на своей земле, поддержку антиисламских сил и настроений во многих странах проживания мусульманских меньшинств.

Говорят, что история не знает сослагательного наклонения, и мы как мусульмане верим в то, что все в любом случае предопределено Аллахом. Но говорить о том, что путинскому курсу не могло быть альтернативы - либо ошибка, либо намеренный обман. Такая альтернатива существовала - это эволюционное развитие экономики и общества, которое и происходило до прихода Путина к власти, это закрепление мира с Чечней, заключенного в 1996 году, руководство которой было (изначально!) готово на самый тесный союз с Россией. Но все это было возможно только в том случае, если бы правящие Россией круги руководствовались интересами ее граждан и народов.

Однако они хотели любой ценой сохранить власть, и поэтому выбрали другой путь - войны и террора. Так в общем-то вопрос стоит и сейчас, потому что власть они никому не собираются отдавать. С той только разницей, что Ельцин был вынужден передать ее преемнику только по состоянию своего здоровья, в то время, как относительно молодой и здоровый Путин явно собирается править, несмотря ни на что. И имеет шансы оставаться у власти до конца своих дней - как Чаушеску или Каддафи.