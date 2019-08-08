Кадыров против Джемаля: что за этим стоит?

Опубликованное вчера интервью Рамзана Кадырова "Пора говорить правду" - о событиях в Ботлихе и имаме Шамиле вызвало предсказуемую реакцию прежде всего у чеченской и дагестанской аудиторий.

Обвинения в адрес знаковых для дагестанского и чеченского самосознания фигур в связи с событиями как уже почти двухвековой, так и двадцатилетней давности не новы, и желающих принять участие в их обсуждении будет достаточно и без нас. Мы же хотим обратить внимание на другой аспект этого материала, который по нашим наблюдениям остался без должного внимания мусульманской общественности.

Но сперва важное предисловие. Для людей, отслеживающих участие в информационных войнах околокремлевских кругов, в частности, в модном сегодня Телеграме, уже давно не секрет, что в этой среде существует несколько медиа-команд, обслуживающих различные властные круги и группировки, находящихся друг с другом в разные отношениях - от симбиоза до соперничества. И так как ни один высокопоставленный чиновник не будет сам готовить сложный текст, обычно это делают люди из соответствующих медиа-команд.

А теперь обратим внимание на следующий фрагмент этого интервью: "Десятого августа исламская Шура Дагестана объявила о создании исламского государства. Операция против террористов продолжалась с 11 по 24 августа. В ходе нее лидеры боевиков не пострадали. Шамиль Басаев провел в Ботлихском районе 2 дня. Вернувшись в Грозный, ежедневно общался с журналистами в офисе Удугова на Башировке. На второй день к нему из Москвы прилетел Гейдар Джемаль. Наедине они говорили более 4-х часов".

Итак, мы видим, что тут ненароком закладывается мысль о том, что чуть ли не одним из организаторов похода сил во главе с Хаттабом и Басаевым в Дагестан был известный российский исламский мыслитель и общественный деятель Гейдар Джемаль. Так как в подобного рода текстах, которые готовят медиа-специалисты и команды, ничего не пишется случайно, зададимся вопросом - кому и зачем понадобилось включать в него имя Гейдара Джемаля, уже почти три года как покинувшего этот мир?

Однозначно нельзя считать совпадением, что это внезапное поминание имени Гейдара Джемаля происходит вскоре после того, как всему миру стали известны результаты подробного расследования, в котором обосновывается причастность к убийству его сына Орхана Джемаля команды Евгения Пригожина - как ее силового, так и ее медийного блоков.

Оспаривать приведенные в нем факты медиа-сотрудники Пригожина на этот раз, видимо, решили беполезным. Поэтому, как показывает анализ ряда новых материалов, была выбрана новая линия - дискредитация убитого Орхана Джемаля и людей, поднимающих в СМИ эту тему, используя для этого имя его покойного отца - Гейдара Джемаля. В частности, удар было решено нанести по Максиму Шевченко, бросившему вызов и лично Пригожину, и в последнее время весьма радикально критикующему путинский режим. Так, на пригожинском Риафане, который обеспечивал активное дезинформационное сопровождение убийства Орхана Джемаля, была опубликована статья "Русофоб Максим Шевченко мечтает об исламской революции на Кавказе и скором распаде России".

Из содержания этой статьи видно, что одним из основных аргументов, призванных дискредитировать Максима Шевченко, являются его близкие отношения с Гейдаром Джемалем, который выставляется в ней как идеолог исламского экстремизма. Этот же образ Гейдара Джемаля вытекает из приведенного выше фрагмента интервью, явно подготовленного от имени Рамзана Кадырова соответствующими медиа-специалистами.

На наш взгляд, именно они, возможно, по просьбе своих коллег из команды Пригожина, включили в данное интервью эту часть, призванную бросить тень на имя Джемаля. В пользу этого говорит то, что сам Рамзан Кадыров после смерти Гейдара Джемаля направил соболезнование его семье. Было бы это возможно, если бы он считал его одним из организаторов похода Басаева-Хаттаба в Дагестан и таким образом противников своего отца? Приглашали бы в таком случае Гейдара Джемаля на мероприятия, организованные в Чечне администрацией уже Рамзана Кадырова, в которых он принимал участие? Поддерживал бы в таком случае Рамзана Кадырова тот же Максим Шевченко, в частности, в недавних дебатах с популярным ичкерийским видео-блогером Тумсо Абдурахмановым?

Этими вопросами авторы пассажа, направленного на дискредитацию Гейдара Джемаля устами Рамзана Кадырова, явно не задались - скорее всего, просто потому, что будучи людьми из совсем другой среды были даже не в курсе таких фактов, а просто выполняли "просьбу" своих коллег. Однако любому, кто знает о них, нестыковки антиджемалевского пассажа данного интервью слишком очевидны. Как и то, что дискредитация Гейдара Джемаля и связанных с ним людей сегодня потребовалась для нейтрализации эффекта от расследования убийства его сына, организаторы которого уже очевидны всему миру.