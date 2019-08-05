Время определяться: в системе не остается места инакомыслию

Имам казанской мечети "Миргазиян" Абдуррауф Забиров, выступивший против установки в мечетях видеокамер, поставляющих информацию напрямую в ФСБ и МВД, заявил, что подал в руководство Духовного Управления Мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) прошение об отставке.

Этому предшествовало заявление руководства ДУМ РТ о том, что инициатива всеобщей камеризации мечетей не только согласована с ним, но и исходит от него, в свете чего Забиров оказался противопоставлен не только силовикам, но и своему непосредственному начальству.

Нам не удалось получить у господина Забирова однозначный ответ на вопрос о том, от кого исходила инициатива его ухода с должности - от него или его руководства, на что он ответил аятами и хадисами о необходимости говорить правду, отстаивать справедливость и противостоять тирании. Что, по-видимому, тоже является ответом...

Принципиально другое - из ДУМ РТ уходит человек, позволивший себе публично занять противоположную его руководству позицию, да еще по такому вопросу как отношения с силовиками.

И это никого не удивляет, более того, подобное развитие событий было предсказуемо с самого начала этой истории. Но зададимся вопросом - почему такое уже воспринимается в порядке вещей?

Наверное, потому же, почему стали возможны прозвучавшие в минувшие выходные заявления ректоров ряда московских ВУЗов с угрозами об отчислении студентов, которые будут принимать участие в протестных акциях. В подобном духе выступили, в частности, ректоры РГГУ (Российского Государственного Гуманитарного Университета) Александр Безбородов и МПГУ (Московского Педагогического Государственного Университета) Александр Лубков. Хотя, по-видимому, речь идет об общей установке руководства ВУЗов, вызванной давлением силовиков.

Меж тем, строго юридически руководству ВУЗов не должно быть дела до общественной активности своих студентов. Основанием для отчисления которых может быть только академическая неуспеваемость, либо лишение свободы по уголовному делу (административные аресты под эту категорию не попадают). Но кого в путинской России интересует закон? Или такие понятия как университетская автономия, позволявшая университетам быть островками свободы, инакомыслия, студенческих союзов? Понятно, что ничего подобного невозможно в тоталитарном государстве, в реалии которого снова возвращается Россия.

Тем более это касается религиозных учреждений - т.н. "традиционных религий", существующих с позволения государства в обмен на полную лояльность ему. А так как в тоталитарных государствах между государством и его властью, а также силовиками ставится знак равенства, то любая критика вторых автоматически воспринимается как враждебность первому.

По этой причине не стоит удивляться "молчанию ягнят" в т.н. "духовных управлениях мусульман". Времена, когда их муфтиям и сотрудникам на фоне общей "демократизации" дозволялась дозированная смелость, стремительно уходят в прошлое. Нынешняя система требует от тех, кто хочет оставаться на ее борту, только абсолютной лояльности.

Что, наверное, даже хорошо, ибо будет вынуждать определиться в отношении к ней тех, кто долго от этого пытался уклониться...