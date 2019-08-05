Имам, который выступил против камер в мечети, подает в отставку

Имам-хатыб казанской мечети "Миргазиян" Абдуррауф Забиров написал заявление на имя председателя ДУМ РТ Камиля Самигуллина с просьбой досрочно освободить его от занимаемой должности имама по состоянию здоровья, сообщает издание "Idel.Реалии".

"Уважаемый Шейх Муфтий Камиль-хазрат! Прошу вас рассмотреть вопрос на приходском собрании о досрочном сложении моих полномочий Имам-хатыба мечети "Миргазиян" по состоянию здоровья", — пишет имам.

Напомним, что именно Абдуррауф Забиров сообщил о том, что власти намерены установить в мечетях города по три дополнительные камеры. Аппараты наблюдения, по его словам, не будут подключены к общей системе, а информация с них будет напрямую направляться в ФСБ.