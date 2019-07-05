ДУМ РТ поддержал установку камер в мечетях и дистанцировался от своего имама

Абдуррауф Забиров (на фото) имам казанской мечети "Миргазиян" в одиночку продолжил борьбу с инициаторами установки камер видеонаблюдения республиканского филиала компании "Ростелеком" во всех мечетях города.

Как мы и предполагали, ДУМ РТ не стал поддерживать имама в его борьбе, а фактически встал на сторону силовиков, заявив, что установка камер в мечетях согласована с муфтиятом и нужна "для безопасности верующих". При этом ранее официальный представитель президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что власти непричастны к инициативе "Таттелекома" и попросила все вопросы направлять в ДУМ РТ и к силовикам, хотя и оговорилась, что по ее информации, "этот вопрос связан исключительно с необходимостью обеспечить меры безопасности на всех объектах массового посещения людей".

Таким образом, казанский кремль перевел стрелки на ДУМ РТ, а тот благополучно прикрыл силовиков. Что ж, все еще печальнее, чем можно было предположить. Ведь можно было хотя бы надеяться на "конфликт хозяйствующих субъектов" в лице ДУМ и телекоммуникационщиками за то, кто из них при необходимости будет поставлять данные видеокамер в ФСБ и МВД. Однако как видно, инициатива "Тателеком" по дополнительной камерализации мечетей с руководством ДУМ РТ согласована.

Со своей стороны, имам Абдуррауф Забиров ранее обратился к генеральному прокурору России Ю.Чайке с жалобой на неправомерные действия компании "Ростелеком", в которой указал на их противоречие конституционным принципам свободы вероисповедания и запрета на вмешательство в частную жизнь. Однако можно предположить, что после официального заявления ДУМ РТ прокуратура с полным основанием сможет ответить имаму, что данная инициатива согласована с его руководством.

Мы будем и далее отслеживать позиции сторон по данному вопросу.