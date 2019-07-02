Камеры ФСБ в мечетях России: будут или уже есть?

Идель.Реалии сообщили о возмущении имам-хатыба казанской мечети "Миргазиян" Абдуррауфа Забирова попытками компании "Таттелеком" установить в данной мечети камеры видеонаблюдения, информация с которых будет напрямую направляться в ФСБ.

По словам хазрата, усилия по установке таких камер предпринимаются и в других мечетях города, в частности, в комплексе "Туган авылым".

Забиров выразил протест подобным планам. "Вы знаете, у нас есть свои внутренние камеры, у нас восемь камер. А вот дополнительные намерены установить по установке ФСБ и МВД. Вы знаете, что? Мне ваши ФСБ и МВД не указ. У меня есть свое прямое руководство — это руководство Духовного управления мусульман Татарстана, муфтий Камиль-хазрат. Плюс на этой территории есть гарант Конституции — это президент Республики Татарстан Рустам Минниханов", — рассказал он о своем общеним с представителями телекоммуникационной компании. Также он выразил опасение по поводу того, куда все это может привести: "К сожалению, это сейчас напоминает ситуацию в Китае. Некоторые религиозные деятели и прихожане высказывались на этот счет. Они говорили, что выглядит это как слежка за уйгурами в Китае".

Однако в связи со всем этим у нас возникает ряд вопросов. Так, показательно, что публичный протест планам тотальной "камеризации" мечетей высказал Абдуррауф Забиров - не рядовой имам, а целый бывший глава одного из конкурирующих управлений мусульман Пензенской области, человек с большой историей общественной активности, которого, видимо, устроили в ДУМ РФ подальше от связанных с ней конфликтов.

Но почему молчит само руководство ДУМ РТ? Не будем делать голословные заявления, но предположим, что потому что в отличие от своего непокладистого сотрудника на конфликт с ФСБ и МВД идти не хочет. По этой же причине мы вряд ли услышим возмущение подобными планами со стороны "гаранта конституции на этой территории", как Забиров назвал президента Татарстана Рустама Минниханова.

Вообще же, эта история, к сожалению, вряд ли вызовет бурю эмоций в среде мусульман России. Ведь камеры в большинстве мечетей и так уже давно стоят, и прихожане большинства из них мало верят в то, что данные их видеозаписей имамы этих мечетей держат в тайне от ФСБ и МВД... Другое дело, что для любой телекоммуникационной компании "камеризация" всех мечетей такого крупного города как Казань, уже не говоря о республике вроде Татарстана, а также постоянные сбор, обработка и направление информации с них в "органы" - это прибыльнейший бизнес, равно как и для тех чиновников, которые выбьют заключение соответствующего контракта с конкретной компанией.

Попытка телекоммуникационщиков заработать на новом сегменте рынка, попутно присвоив себе функции имамов по сбору и поставке в МВД-ФСБ соответствующей информации и может привести к "конфликту хозяйствующих субъектов", который затруднит реализацию этих планов. Что касается рядовых мусульман, то для них, понятное дело, чем меньше посторонних "ушей" и "глаз" в мечетях, тем лучше. Ведь, приходя в них, верующие стремятся находиться перед взором Того, Кто ни в каких камерах не нуждается.