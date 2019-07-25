Фаузия Байрамова: "Последняя победа будет за нами!"

Известная татарская общественная деятельница и историк Фаузия Байрамова прислала в редакцию "Голоса Ислама" статью-отклик на новую абсурдную инициативу российских политиков.

Приводим ее с минимальными стилистическими правками в качестве личного мнения автора

Великое стояние или великий самообман?

В России любят праздновать, особенно, если это связано с «великими победами русских – над поляками, над шведами, над немцами…» Это поднимает дух народа, особенно, если он нищий, бесправный, и во всем виноваты чужаки! Но последнее время «индульгенция исторического величия» уже не помогает, срочно нужны новые победы, чтобы голодный народ не взбунтовался. «Крымнаш» уже не помогает, часть Грузии оттяпали – тоже не помогло, день и ночь издеваются над Украиной – но этим тоже сыт не будешь. Что остается, чтоб поднимать дух голодного народа? Конечно, победа над Ордой, над татарами! Правда, этим событиям уже более пять веков, там и с победой не все гладко, и побежденные татары – ныне граждане этой страны… Но в отсталости и нищеты Руси больше винить некого, вот будем бить татар до конца, таким образом, поднимем дух русского народа! И придумали новый праздник – «День освобождения Руси от ига ордынских ханов», то есть, освобождение от нас, от татар… Не верится в такой маразм, но это так, и законопроект о новом празднике уже находится в Госдуме. А в Калужской области, где происходили эти так называемые «исторические события», уже который год празднуют победу над татарами.

«Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил, что законопроект об установлении 11 ноября 1480 года — дня освобождения Руси от ига ордынских ханов — всероссийской памятной датой будет одобрен Госдумой уже осенью. РАН, федеральные минкультуры и минобороны поддерживают появление новой памятной даты России — 11 ноября 1480 года. В октябре – ноябре 1480 года на берегах Угры русские войска во главе с великим князем московским Иваном III отразили нападение Большой Орды хана Ахмата, равное по мощи нашествию Батыя в XIII веке, и свергли многовековое ордынское иго». (Из интернет-сообщений.)

А были ли «великое стояние» и «великая победа» русских над татарами на берегах Угры? Или это очередной обман, скорее всего, самообман? Как русский князь Иван III «отразил нападение Большой Орды хана Ахмата»? Ведь и после этих событий Русь платила дань крымским татарам вплоть до 1700 года, потому что Крымское ханство объявило себя законным наследником Орды. Вот что пишет немецкий историк Бертольд Шпулер об этих событиях, его книга вышла в Берлине в 1965 году:

«… В то же время Ахмат (хан) выступил в поход на Русь и постепенно продвинулся до Оки, северный берег которой удержал Иван III. Но дело до боев не дошло и после некоторого выжидания москвичи отступили. Иван III бежал в Боровск, двор также предпринял срочные приготовления к спешной эвакуации из Москвы. (ПСРЛ. Т. XII. С. 20 (Никоновская); Т. XX. Ч. 1. С. 345 (Львовская). Несмотря на эту панику в русском лагере, Ахмат не стал форсировать Оку, и великий князь московский завязал из Боровска переговоры. (Там же. Т. VI. С. 230 (Софийская Вторая). На короткое время Иван III вернулся в Москву, чтобы вскоре вновь покинуть город. (Там же. С. 231.) Сын Ивана III (также носивший это имя) готовился под Дмитровом к военным действиям, а сам великий князь отправился в конце октября в Кременец, где стал ожидать подмоги. (ПСРЛ. Т. IV. С. 153-154 (Новгородская Четвертая); Т. XII. С. 201. (Никоновская); Т. XX. Ч. 1. С. 339 (Львовская). И снова он вступил в переговоры и выслал Ахмату, стоявшему под Калугой, подарки. (Там же. Т. VI. С. 231 (Софийская Вторая); Т. XX. Ч. 1. С. 339 (Львовская). Но так как ударили сильные морозы, Ахмат был вынужден 11 ноября 1480 года покинуть берег Оки, не дождавшись, как требовал хан, личного появления у себя Ивана III. Даже замерзшая Ока уже не смогла соблазнить его на поход на Москву. (Там же. Т. VI. С. 230-231 (Софийская Вторая); Т. XVIII. С. 268 (Симеоновская); Т. XX. Ч. 1. С. 339 (Львовская). Он пошел на Серенск и Мценск, предположительно, чтобы выбить там дань, а затем – дальше на юг. (ПСРЛ. Т. XII. С. 202 (Никоновская); Т. XX. Ч. 1. С. 346 (Львовская). При этих обстоятельствах Иван III смог снова вернуться в Москву, где его приветствовали как триумфатора. (Там же. Т. VI. С. 21 (Софийская Первая); С. 232 (Софийская Вторая); Т. XX. Ч. 1. С. 347 (Львовская).

Поведение Ахмата в этом году настолько же странно, насколько странно и поведение великого князя московского. Несмотря на то, что для разрешения антагонизма имелись различные возможности, ни один из обоих правителей так и не решился начать сражение. Очевидно, это не было случайностью. Согласно источникам, Ахмат договорился с Казимиром IV о четком военном плане и утвердил его посредством обоюдного обмена послами. (ПСРЛ. Т. VI. С. 20-21 (Софийская Первая); Т. VIII. С. 205 (Воскресенская); Т. XII. С. 208-209 (Никоновская); Т. XVIII. С. 267 (Симеоновская). Если даже о деталях двухстороннего дипломатического обмена по причине различающихся данных источников говорить сложно неясности, то во взаимном согласии как таковом сомнений быть не может. Ахмат так долго простоял на Оке только потому, что он ожидал обещанной литовской помощи. А когда ее не последовало, хан должен был быть рад тому, что Иван III перед угрозой татарского нападения обязался продолжить выплачивать дань. И когда Ахмат при отходе разграбил и литовскую территорию, то такие действия объясняются не только недостатком провианта, но и намерением отомстить Казимиру IV за его бездействие, которое все татарские планы свело на нет.» ( Бертольд Шпулер. Золотая Орда. Монголы в России. 1223-1502. – Казань, 2016, стр. 211-212.)

Как видно из книги Шпулера и из русских летописей, никакого «великого стояния» русских и татар на Угре не было. Более того, русский великий князь трусливо сбежал из столицы, двор тоже готовился к побегу, Иван III вел дружественные переговоры с татарских ханом, выслал ему подарки, чтобытот не нападал на них! В этот раз хан Ахмат на самом деле не нападал на Москву, повернулся и ушел, но не из-за подарков русских князей, а из-за отсутствия поддержки своих союзников. Тем более, Иван III «обязался продолжить выплачивать дань» татарскому хану. Вот и сказке конец!

Так, что же собираются праздновать на этот раз? Трусость русских князей, которые сбежали из поле боя, или великодушие татарских ханов? Не напали, и на том спасибо?! Что празднуют сегодня в России- победу над Ордой, победу над татарами? Но кто кого победил? Превратив Золотую Орду, золотую, демократичную страну «в тюрьму народов», «в страну господ и рабов», в выгребную яму - кто кого победил? Мы, татары, кого вы якобы когда-то «победили», кого вы веками коварно и жестоко истребляли, мы живы, были, есть и будем, ин ша Аллах! Несмотря ни на что, наш дух не сломлен, историческая память жива, и последняя победа будет за нами, потому что за нами правда!







Фаузия Байрамова,

Татарская писательница, кандидат исторических наук,

Председатель Милли Меджлиса Татарского народа.

16 июля 2019 года,

Республика Татарстан.