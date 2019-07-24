В России может появиться памятная дата свержения ордынского ига

Малозамеченной у нас прошла новость о том, что осень в Госдуме РФ обсудят Закон о памятной дате свержения на Руси ордынского ига.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил, что в регионах страны на рассмотрении находится федеральный законопроект об установлении 11 ноября всероссийской памятной датой окончания стояния на реке Угре. Поскольку, по его словам, отклики сугубо положительные, то законопроект будет одобрен Госдумой, как предполагается, в осеннюю сессию. Как сообщает ТАСС, в поддержку установления даты уже собрали свыше 100 тыс. подписей

Артамонов сказал это во время поездки к памятному месту на территории Калужской области, где произошло историческое событие: в октябре-ноябре 1480 года на берегах Угры войска во главе с великим князем Московским Иваном III отразили нападение Большой Орды хана Ахмата, и как принято считать в русской историографии, тем самым свергли многовековое ордынское иго. 13 июля была предпринята масштабная попытка воссоздать события 539-летней давности с участием более 300 реконструкторов из Москвы, Подмосковья, Петербурга, Калуги, Орла, Тулы, которые были одеты в исторические костюмы.

«В настоящее время Госдума рассматривает проект закона об установлении общероссийской памятной даты окончания Великого стояния на Угре, — сказал Артамонов. — Уверен, что этот закон будет принят в начале осенней сессии. Сейчас он находится на рассмотрении в регионах Российской Федерации и активно ими поддерживается».

Документ одобрен РАН, Росархивом, минкультуры, минобороны, минфином, минюстом и Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

Как сообщает издание «БИЗНЕС Online» впервые этот вопрос на федеральный уровень вышел в апреле 2017 года. Тогда, по словам журналистов издания, калужский губернатор яростно отрицал, будто он призывал к назначению такого памятного дня. «У нас была Золотая Орда, это было многонациональное образование — государство Золотая Орда. Это не имеет отношения к какому-либо народу. Да, русские княжества находились под вассальным управлением Золотой Орды. И 11 ноября 1480 года этот вопрос о независимости русских княжеств решился, и они объединились в единое государство. Никаких претензий к монголам и татарам у нас на данной почве нет.»

Калужская администрация признала 11 ноября памятным днем на уровне области, но ожидаемо против федерального значения этой памятной даты выступил Госсовет Татарстана. Депутаты цитируют историков Татарстана:

«На начальном этапе развития отечественной исторической науки, с легкой руки Карамзина стояние на реке Угре в 1480 году попало в историю как дата освобождения Руси от „ордынского ига“, — пишет директор Института Марджани Рафаэль Хакимов. — Однако на сегодняшний день взгляды Карамзина пересмотрены — стояние на реке Угре 1480 года было кульминацией многолетнего противостояния между Великим княжеством Московским и Большой Ордой. Сражение не состоялось. Событие 1480 года было лишь эпизодом борьбы за верховенство в Орде, но не актом освобождения Москвы от власти татар. С научно-исторической точки зрения стояние на реке Угре нельзя рассматривать как особо значимое историческое событие, связанное с освобождением Руси от ордынской власти».

Историческое значение стояния на Угре это отдельный вопрос, но в данном случае куда интереснее более масштабный «ордынский» вопрос. А звучит он так — почему вообще жители многонациональной Российской Федерации в наше время, вне зависимости от региона, должны отмечать средневековую дату, связанную с освобождением одного прото-российского правителя от вассальной зависимости другого. В самом деле, что такое Золотая Орда прекрасно понимает даже калужский губернатор. Это государственное образование вовсе не чужое для некоторых народов России, в первую очередь татар, и как предлагают многие историки, давно уже должно рассматриваться как одно из исторических российских государств.

Предложение же калужского губернатора фактически заключается в том, чтобы татары, а также другие народы России, отмечали победу русского православного князя над мусульманами-тюрками.