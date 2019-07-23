Китай похвалил ОАЭ за поддержку репрессий уйгуров

Объединенные Арабские Эмираты присоединились к печальному клубу мусульманских стран, которые получили благодарность от Китая за поддержку его репрессивной политики в Синьцзяне.

В понедельник президент Си Цзиньпин принимал наследного принца Абу-Даби и поблагодарил ОАЭ за поддержку «мер безопасности» в Синьцзяне, сообщают государственные китайские СМИ.

Во время своей встречи с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бин Заидом ан-Нахайяном в Пекине Си поблагодарил ОАЭ за их «ценную поддержку» в Синьцзяне и призвал обе страны укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом, сообщает государственная телекомпания CCTV.

В свою очередь наследный принц Абу-Даби заявил, что ОАЭ «высоко оценивают усилия Китая по защите прав и интересов этнических меньшинств», сообщает CCTV.

Он также сказал, что ОАЭ будут готовы «нанести совместный удар по террористическим экстремистским силам» с Китаем, включая Восточно-Туркестанское исламское движение, вооруженную группу, которую Пекин обвиняет в попытке разжечь уйгурский сепаратизм.

Визит Мухаммада бин Заида в Китай состоялся на фоне жестоких нападений про-правительственных банд на протестующих в Гонконге, в результате которых пострадали 45 человек.

Пекин в настоящее время ищет международную поддержку для своей репрессивной политике в северо-западном регионе Синьцзян.

Первоначально отрицая существование лагерей, Китай предпринял блиц-пиар, чтобы противостоять глобальному протесту против системы лагерей, которые Пекин называет «центрами профессионального образования».

До сих пор Пекин добился множества успехов, послы ООН в 37 странах, включая большинство мусульманских стран Саудовской Аравии и Алжира, выпустили письмо в начале этого месяца в защиту китайского отношения к уйгурам и другим этническим меньшинствам в Синьцзяне.

Письмо появилось после того, как 21 западная страна и Япония совместно подписали текст, осуждающий поведение Китая в Синьцзяне.

Основными причинами такой широкой поддержки Китая являются экономическая зависимость от Китая и его проектов, а также политическое стремление к реализации принципа невмешательства во внутренние дела, учитывая, что у многих подписавшихся стран легко могут найтись свои аналогии уйгуров.

На встрече в понедельник Си и Мухаммад бин Заид также обсудили вопросы торговли и китайской инициативы «Один пояс и один путь» - амбициозной программы стоимостью 1 триллион долларов, которая включает морские, железнодорожные и автомобильные проекты в Азии, Африке и Европе.

По данным CCTV, Си заявил, что обе страны должны стремиться к достижению своей цели в 200 миллиардов долларов в двусторонней торговле к 2030 году.

По данным министерства торговли Китая, в 2018 году объем двусторонней торговли между двумя странами достиг 45,9 млрд долларов.

Си также призвал к «хорошему развитию» второй фазы контейнерного терминала порта Халифа, а также демонстрационной зоны сотрудничества между Китаем и ОАЭ в сфере промышленного строительства, совместного проекта между двумя странами.