Показательная расправа над Айратом Дильмухаметовым

Как следует из информации, распространенной соратниками Айрата Дильмухаметова, ведущее его дело ФСБ стремится посадить лидера башкирского национального сопротивления на максимально возможный срок.

Так, помимо уже вмененных ему обвинений, состав преступления "найден" еще в двух его постах и одном эфире на радио "Эхо Москвы в Уфе" за 2018 год. Последний опять подводится под ст.280.1 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ". И это при том, что Дильмухаметов неоднократно подчеркивал, что борется не за отделение Башкортостана от РФ, а за переучреждение последней на началах подлинной федерации, путем заключения нового федеративного договора. Однако как видно, российские силовики теперь рассматривают призывы к возрождению федерализма как преступление против государства, что неудивительно, учитывая, что де-факто Россия превращена в гипер-унитарное государство.

Итак, что мы видим - общественного деятеля, политика, заявившего о своем намерении участвовать в выборах главы Республики Башкортостан, которые должны состояться в сентябре, сперва перед этими выборами арестовали, а потом уже начали искать, за что бы его подольше посадить. Наивные люди, которые исходят из хотя бы частичной вменяемости власти, до сих пор верят, что Дильмухаметова решили "придержать" только на период выборов. Однако как мы писали раньше, действия силовиков указывают на то, что Дильмухаметова попытаются закрыть минимум лет на десять, и к сожалению, приходящие из Башкурдистана новости подтверждают наш прогноз.

И все это делается только на основании статей и выступлений человека, еще раз подчеркнем, стремившегося оставаться в правовом поле России. Человека, в поддержку которого выступили и российские правозащитники, и национальный сход башкир, и многочисленные общественные и политические деятели республики самых разных взглядов.

Но все это не останавливает ФСБ, которое чуть ли не каждое сказанное и написанное Дильмухаметовым слово пытается превратить в уголовное обвинение против него.

Поддержать узника совести можно переводом денег его престарелой, одинокой матери (его отец умер во время его предыдущего срока заключения):

Карта Сбербанка 4274 2716 2662 1831

Получатель Агиляш Самеевна Дильмухаметова,

Мобильный банк на номер +79273516654