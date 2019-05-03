Дело Дильмухаметова и новый уровень политических репрессий

Мусульманская - и не только - общественность России должна уделить особое внимание делу Айрата Дильмухаметова, и вот почему.
Напомним, что 14 марта сего года в Башкортостане был арестован политик, которого считали наиболее ярким оппозиционным лидером в республике, выдвинувшего свою кандидатуру на выборы ее главы. О возможности поддержать на этих выборах кандидатуру "башкирского Навального", как его называли, заявило и местное руководство штаба самого Навального, члены которого впоследствии организовали Дильмухаметову продовольственную передачку.
Собственно, сам по себе арест Дильмухаметова. уже сидевшего три раза по политическим статьям, не удивил никого, включая, конечно, и его самого. Еще год назад, когда он вышел на свободу и вместо того, чтобы сперва уехать из страны и попросить политическое убежище, как сделал другой узник совести - Рафис Кашапов из соседнего Татарстана, начал пропагандировать идеи создания новой Башкирской Республики и Российской Федерации, мало кто сомневался, что закончится это в лучшем случае арестом.
Однако на смену обреченно-фаталистическому отношению к очередному аресту республиканского политика у многих пришел шок, когда стало ясно, что на этот раз посадить его собираются не на пару - тройку лет, как делалось раньше по "экстремистским" статьям, а на все 10 - 15. На это недвусмысленно указывает количество и характер новых статей УК РФ, преступления согласно которым ему теперь вменяют. Для чего поднимаются все его возможные выступления и публикации, по которым сейчас проводятся экспертизы, исход которых не вызывает особых сомнений.
Чем же показателен и важен этот случай?
Мусульмане России уже успели привыкнуть к тому, что к драконовским срокам лишения свободы в последние годы стали приговаривать не только за участие в войне в Сирии (реальное или мнимое), но и за принадлежность к партии Хизб ут-Тахрир, признанной в России террористической, но свободно действующей во многих западных странах. Кстати, "оправдание терроризма" - это еще одна статья, которая вменяется Дильмухаметову именно за то, что он выступил против репрессий в отношении членов этой партии.
Но вот, чтобы оппозиционного политика, действующего в российском публичном поле, посадили не на несколько лет за экстремизм, и не на "приличный" срок по обвинению в подготовке убийства как Владимира Квачкова или по совокупности вмененных экономических преступлений как Михаила Ходорковского, а лет на 10 на основании его выступлений, таких прецедентов пока еще не было.
Просто представьте себе, что завтра на 10 лет посадят Алексея Навального или какого-то оппозиционного политика и блогера - именно за его выступления. А ведь именно это сегодня угрожает Дильмухаметову, и совершенно очевидно, что в таком случае станет прецедентом, который стремительно начнет распространяться по всей стране.
К слову, уже сейчас в среде некоторых правозащитников и общественных активистов ходят слухи, что в ближайшие месяцы силовики планируют начать беспрецедентно жесткую кампанию "зачистки" оппозиционного поля - в диапазоне от арестов с драконовскими сроками до ликвидаций "при оказания сопротивления в ходе задержания". Как знать, не суждено ли именно делу Дильмухаметова стать первой ласточкой таковой?
Мы будем следить за развитием событий и информировать о нем наших читателей. Ну а пока желающие, из тех, кто проживает в России, могут помочь Дильмухаметову, оказав поддержку его престарелой, одинокой матери (его отец умер во время его предыдущего срока заключения):
Карта Сбербанка 4274 2716 2662 1831
Получатель Агиляш Самеевна Дильмухаметова,
Мобильный банк на номер +79273516654
В этом смысле показателен пример Кашапова. По его словам во время отсидки, когда не вылазил из ШИЗО, потеряв несколько раз сознание перестал надеяться дожить до конца срока, звонок Минниханова губернатору Коми всё же остудил пыл и энтузиазм ФСИН