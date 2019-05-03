Дело Дильмухаметова и новый уровень политических репрессий

Мусульманская - и не только - общественность России должна уделить особое внимание делу Айрата Дильмухаметова, и вот почему.

Напомним, что 14 марта сего года в Башкортостане был арестован политик, которого считали наиболее ярким оппозиционным лидером в республике, выдвинувшего свою кандидатуру на выборы ее главы. О возможности поддержать на этих выборах кандидатуру "башкирского Навального", как его называли, заявило и местное руководство штаба самого Навального, члены которого впоследствии организовали Дильмухаметову продовольственную передачку.

Собственно, сам по себе арест Дильмухаметова. уже сидевшего три раза по политическим статьям, не удивил никого, включая, конечно, и его самого. Еще год назад, когда он вышел на свободу и вместо того, чтобы сперва уехать из страны и попросить политическое убежище, как сделал другой узник совести - Рафис Кашапов из соседнего Татарстана, начал пропагандировать идеи создания новой Башкирской Республики и Российской Федерации, мало кто сомневался, что закончится это в лучшем случае арестом.

Однако на смену обреченно-фаталистическому отношению к очередному аресту республиканского политика у многих пришел шок, когда стало ясно, что на этот раз посадить его собираются не на пару - тройку лет, как делалось раньше по "экстремистским" статьям, а на все 10 - 15. На это недвусмысленно указывает количество и характер новых статей УК РФ, преступления согласно которым ему теперь вменяют. Для чего поднимаются все его возможные выступления и публикации, по которым сейчас проводятся экспертизы, исход которых не вызывает особых сомнений.

Чем же показателен и важен этот случай?

Мусульмане России уже успели привыкнуть к тому, что к драконовским срокам лишения свободы в последние годы стали приговаривать не только за участие в войне в Сирии (реальное или мнимое), но и за принадлежность к партии Хизб ут-Тахрир, признанной в России террористической, но свободно действующей во многих западных странах. Кстати, "оправдание терроризма" - это еще одна статья, которая вменяется Дильмухаметову именно за то, что он выступил против репрессий в отношении членов этой партии.

Но вот, чтобы оппозиционного политика, действующего в российском публичном поле, посадили не на несколько лет за экстремизм, и не на "приличный" срок по обвинению в подготовке убийства как Владимира Квачкова или по совокупности вмененных экономических преступлений как Михаила Ходорковского, а лет на 10 на основании его выступлений, таких прецедентов пока еще не было.

Просто представьте себе, что завтра на 10 лет посадят Алексея Навального или какого-то оппозиционного политика и блогера - именно за его выступления. А ведь именно это сегодня угрожает Дильмухаметову, и совершенно очевидно, что в таком случае станет прецедентом, который стремительно начнет распространяться по всей стране.

К слову, уже сейчас в среде некоторых правозащитников и общественных активистов ходят слухи, что в ближайшие месяцы силовики планируют начать беспрецедентно жесткую кампанию "зачистки" оппозиционного поля - в диапазоне от арестов с драконовскими сроками до ликвидаций "при оказания сопротивления в ходе задержания". Как знать, не суждено ли именно делу Дильмухаметова стать первой ласточкой таковой?

Мы будем следить за развитием событий и информировать о нем наших читателей. Ну а пока желающие, из тех, кто проживает в России, могут помочь Дильмухаметову, оказав поддержку его престарелой, одинокой матери (его отец умер во время его предыдущего срока заключения):

Карта Сбербанка 4274 2716 2662 1831

Получатель Агиляш Самеевна Дильмухаметова,

Мобильный банк на номер +79273516654