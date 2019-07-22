Алжир взял Кубок африканских наций

Алжир стал победителем Кубка африканских наций по футболу во второй раз после победы над Сенегалом со счетом 1-0 в финале в пятницу.

Нападающий Багдад Бунеджа уже в первые минуты игры в столице Египта Каире ошеломил сенегальцев ударом мяча, который отразился от ноги защитника, и по непредсказуемой для вратаря траектории влетел в ворота.

Гол на 79 секунде стал самым быстрым в финале Кубка африканских стран, по крайней мере, за 39 лет - и принес Алжиру его второй титул африканского чемпиона, впервые с 1990 года.

32-й розыгрыш Кубка африканских наций вошел в историю еще по двум причинам - он прошёл летом, а не зимой, как раньше, и в плей-офф использовалась система VAR.

Лучшим игроком турнира был признан, естественно, представитель сборной Алжира – полузащитник «Эмполи» Исмаэль Беннасер.

Лучший бомбардиром стал нападающий сборной Нигерии и «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало, забивший пять мячей. У Мареза, Мане, алжирца Адама Уна и конголезца Седрика Бакамбу по три гола.

А вот хозяева чемпионата, египтяне, показали себя очень тускло. Не помог даже звездный Мохаммад Салах, забивший всего два гола за весь турнир. Сенсационное поражение египтянам нанесла сборная ЮАР 1:0. После этой неудачи своих постов лишились главный тренер Агирре, президент Египетской футбольной ассоциации Хани Або Рида и главы технического и административного штабов.

В целом, как замечают спортивные комментаторы, победителями африканского кубка наций стал...европейский футбол. Лучшие результаты показали именно те футболисты, что выступают в европейских клубах.