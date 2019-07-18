Евкуров снова в тельняшке, ингушей избивают в СИЗО Нальчика

Кремль продолжает наказывать своих подданных (напоминаем, что граждан в деспотиях не бывает), посмевших бросить ему вызов, и одаривать должностями и наградами своих служак.

Не только Зарифа Сутиева привезена в заточение из Ингушетии в Нальчик. По сообщению Кавказ.Реалий, в СИЗО №1 этого города был избит еще один привезенный в него ингушский активист - Багаудин Мякиев, о чем изданию сообщила его адвокат Фатима Урусова.

Сообщается, что в знак протеста против беспредела над земляком все заключенные активисты из Ингушетии, находящиеся в данном СИЗО, объявили голодовку.

Тем временем, министр обороны РФ Сергей Шойгу представил подчиненным своего нового заместителя, который приступил к исполнению обязанностей - Юнус-бека Евкурова. Напомним, что ранее он хотел расстрелять 5-10 тысяч ингушей, выступивших с протестами против проводимой им политики, но видимо потом у него не выдержали нервы и Кремль подобрал ему менее пыльную работу.

Как шутят в этой связи ингушские комментаторы, оказавшемуся в привычной ему тельняшке Евкурову теперь не надо будет мучаться, подбирая себе галстуки и костюмы.