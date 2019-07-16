Дело Зарифы Саутиевой: ингушскую женщину оставили за решеткой

Судилище в Нальчике оставило за решеткой как минимум на два месяца ингушскую женщину и общественную деятельницу Зарифу Саутиеву, арестованную накануне.

Решение было принято вопреки как кавказской морали, для которой заточение женщины за решетку, особенно когда для этого нет уважительных причин, представляет собой нечто невероятное, так и принципам Уголовно-Процессуального Кодекса РФ об избрании для обвиняемого меры пресечения.

Суд проигнорировал многочисленные доводы в пользу оставления обвиняемой под домашним арестом. Это и десятки положительных характеристик и поручительств от авторитетных общественных деятелей Ингушетии, вплоть до государственного уполномоченного по правам человека. Это и данные об угрозах общественной деятельнице от сотрудников полиции, и заявления собственников жилья в Нальчике, в который обвиняемую вытащили из родной республики, о согласии предоставить ей его для нахождения в нем под домашним арестом.

Обвинение настаивало на том, что общественная деятельница может скрыться зарубеж, при этом суд проигнорировал, что загранпаспорт у нее изъяли сами силовики.

Конечно, дегуманизация репрессивной системы путинской России, как в том, что касается почти отсутствия оправдательных приговоров, так и в том, что касается избрания меры пресечения людям, не представляющим никакой опасности - это общероссийская тенденция. Однако даже с учетом этого данное решение, принятое в отношении взрослой кавказской женщины и уважаемой общественной деятельницы республики, явно носит демонстративно устрашающий характер.

Что неудивительно, учитывая то, что устрашение превращается в основной язык, на котором российская власть (и уже не только на Кавказе) общается со своим обществом.