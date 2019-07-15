Ингушетия, Москва — власть отыгрывается на людях за протесты

(На фото - Зарифа Саутиева)

Конец минувшей недели ознаменовался новым витком репрессивной активности и хамского отношения силовиков к гражданам РФ, причем, в разных регионах.

В пятницу впервые за все время репрессий против организаторов и участников ингушских протестов была задержана и увезена в СИЗО в Нальчик Зарифа Саутиева - сотрудник Музея репрессий ингушского народа, организатор выставки «Женщины в депортации». Практически одновременно по уже стандартному обвинению о хранении наркотиков бл задержан автор ингушского оппозиционного издания Фортанга.ORG Рашид Майсигов. По сведению его адвокатов он, опять же уже стандартно, был подвергнут пыткам.

А саму Фортангу.ORG Роскомнадзор заблокировал, по ее утверждению, минуя положенную процедуру. Обычно с уведомлением о том, что на сайте находится материал, нарушающий что-то там (Голос Ислама получает такие уведомления чуть ли не ежемесячно, иногда по несколько раз в месяц) от администрации сайта требуется удалить его в течение 48 часов, и блокируют сайт, только если этого не делается. Однако Фортангу, как она информирует, заблокировали, не дав ей возможности удалить нарушающий материал с сайта, в связи с чем ее администрация сейчас собирается судиться с Роскомнадзором.

Все это происходит на фоне смещения предыдущего наместника Кремля в Ингушетии Юнус-бека Евкурова, успевшего заработать зашкаливающий антирейтинг, и назначения нового наместника Махмуда-Али Калиматова, на которого было стали возлагать надежду наивные люди. Но новый наместник никак е реагирует на беспредел своей власти в отношении своего (?) народа, что наглядно иллюстрирует правоту математической логики в отношении кремлевской системы: от перемены мест слагаемых сумма ее не меняется и измениться не может.

Но если кто-то считает, что беспредел властей и силовиков имеет место только в «регионах», то он ошибается. Москва уже во всем мире превратилась в нарицательное имя как символ российского неоимпериализма, однако, простые жители этого города бесправны также, как и жители других регионов РФ. Это наглядно продемонстрировала подготовка к выборам в Мосгордуму, к которым просто не допустили практически всех основных (всего 15) оппозиционных кандидатов, забраковав их подписи.

Вчера горожане пришли к зданию Мосгоризбиркома, потребовав у его главы Валентина Горбунова выйти для объяснения, на что им было хамски заявлено, что он находится на своем огороде. Люди начали стекаться на спонтанную акцию протеста, которую поддержали оппозиционные политики разных взглядов, от Алексея Навального, до депутата от КПРФ Владислава Жуковского, допущенного на выборы, но потребовавшего допустить на них и остальных кандидатов.

https://youtu.be/CB9JS2_2-vA

На это московская полиция отреагировала жестокими избиениями задержанных, одно из которых попало на камеру.

https://www.youtube.com/watch?v=h_nWujfbmhs

То есть, любая гражданская, протестная активность карается уже не только на Кавказе, но и по всей России. К слову, вчера стало известно, на сколько были оштрафованы участники акции в Москве в защиту Ивана Голунова, которого арестовали, подбросив наркотики. Под давлением протестов его было вынуждены отпустить, однако, тех, кто вышел на его защиту, заставили заплатить не только административными арестами, но и штрафами в общей сложности в 1 385 000 рублей.

Тактика властей и силовиков, таким образом, заключается в том, что сталкиваясь с акциями протеста, они выжидают, когда люди разойдутся, в редких случаях идут для этого им на уступки, а потом обрушивают на организаторов и участников этих акций репрессии. Может быть так они хотят побудить людей к тому, чтобы в один день они вышли и не стали расходиться…?