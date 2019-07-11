В Пакистане 10 человек погибли в результате столкновений поездов

Столкновения между пассажирским и грузовым поездами недалеко от центрального города Рахим Яр Хан в Пакистане привело к гибели по меньшей мере 10 человек, более 70 получили ранения.

Инцидент произошел в четверг на железнодорожной станции Вальхар, расположенной примерно в 35 км к югу от Рахим Яр Хана.

«Пассажирский экспресс-поезд «Акбар», идущий из Бахавалпура в Кветту, врезался в грузовой поезд, который стоял там, в 7.40 утра», - сообщает полиция.

Высокопоставленный сотрудник полиции Умар Саламат сообщил местным СМИ, что столкновение произошло из-за того, что пассажирский поезд был перенаправлен на неправильную колею на станции, врезавшись в грузовой поезд.

По сообщениям местных СМИ, на месте столкновения проводились спасательные работы, а рабочие использовали специальное оборудование, чтобы добраться до некоторых из тех, кто попал в обломки поезда.

По словам врачей, раненые были доставлены в ближайшую государственную больницу и в более современное учреждение в Рахим Яр Хан.

«Травмы были нескольких типов - у многих были переломы, у других кровоточащие раны. Некоторые были раздавлены предметами», - говорит представитель больницы.

Авария в очередной раз подняла больную для Пакистана тему — его железнодорожная сеть, которая перевозит грузы и людей по всей стране, безнадежно устарела, из-за чего периодически страдает от аварий.

Крупная китайская инвестиция в страну призвана модернизировать главную железнодорожную линию, которая соединяет всю страну, повышая скорость и стандарты безопасности.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил соболезнования тем, кто погиб и был ранен, и поручил министру железных дорог Шейху Рашиду Ахмаду ускорить работу над улучшением железнодорожной инфраструктуры страны.