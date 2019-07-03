Турецко-китайское "видение будущего": найдется ли место уйгурам?

Уйгурские активисты подвергли резкой критике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за то, что он не высказался против китайских репрессий в отношении уйгурских мусульман в провинции Синьцзян во время визита в Пекин во вторник.

В статье, опубликованной в китайской газете Global Daily перед встречей с китайским коллегой Си Цзиньпином, Эрдоган заявил, что обе страны разделяют одно «видение будущего».

Эрдоган также подчеркнул, что Турция поддерживает инициативу «Один пояс и один путь», масштабный инфраструктурный проект, целью которого является улучшение транспортных и торговых связей между Китаем, Западной Азией и Европой.

«Несмотря на географическое расположение, Турция и Китай на протяжении веков поддерживают тесные экономические и культурные связи», - написал Эрдоган.

«Турция твердо привержена укреплению сотрудничества с Китаем во всех областях».

Но Долкун Иса, глава Всемирного уйгурского конгресса, который базируется в Германии, сказал сказал изданию Middle East Eye, что Эрдоган упустил «прекрасную возможность» повысить осведомленности о репрессивной политике Китая в отношении уйгуров, а вместо этого говорил о выгодной для Китая инициативе «Один пояс и один путь».

Стабильность в Синьцзяне считается критически важной для успеха проекта, поскольку он расположен на торговых путях, идущих на запад.

Иса сказал, что в «концентрационных лагерях XXI века» от 1 до 3 миллионов уйгуров «подвергаются политическому перевоспитанию, пыткам, убийствам и другим серьезным нарушениям прав человека».

"Всемирный уйгурский конгресс и уйгурская диаспора очень опечалены и разочарованы действиями Эрдогана, поскольку он всегда утверждал, что является лидером мусульманского мира, который отстаивает интересы мусульманского населения во всем мире, но он не смог выступить в поддержку уйгур в Восточном Туркестане", — отметил Долкун Иса.

«Уйгурский и турецкий народы имеют похожие культуру, историю и язык; следовательно, по сравнению с другими странами, Турция должна быть первой, кто выразит обеспокоенность по поводу обращения Китая с уйгурами. Но это был не тот случай».

Различные правозащитные организации заявляют, что около миллиона человек, в основном уйгуры или представители других тюркских меньшинств, содержатся в лагерях в Синьцзяне.

Китай описывает лагеря как «профессионально-технические училища» и говорит, что они предназначены для борьбы с «терроризмом и религиозным экстремизмом».

Учитывая, как Китай определяет терроризм особенную обеспокоенность вызывает новость о том, что турецкий и китайские лидеры договорились в ходе встречи в Пекине во вторник укреплять сотрудничество двух стран в сферах «борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности».

Напомним, что ранее Турция стала едва ли не единственной страной, которая выразила обеспокоенность по поводу обращения Китая с уйгурами.

В феврале министерство иностранных дел опубликовало заявление, в котором говорится: «Уже не секрет, что более миллиона уйгурских тюрок, которых произвольно арестовали, подвергаются пыткам и политическому промыванию мозгов в концентрационных центрах и тюрьмах. Уйгуры, которые не содержатся в лагерях, также находятся под сильным давлением».

В том же заявлении министерство иностранных дел заявило, что Турция поднимала этот вопрос с китайскими властями «на всех уровнях», и призвало Пекин закрыть лагеря.

Но китайские государственные СМИ сообщили во вторник, что Эрдоган предложил поддержку Пекину в его политике в Синьцзяне и пообещал расширить сотрудничество в сфере безопасности. «Это факт, что народы китайского региона Синьцзян счастливо живут при китайском развитии и процветании», - цитирует Эрдогана государственное телевидение КНР.

«Турция не позволит никому подстрекать к дисгармонии в отношениях между Турцией и Китаем. Турция решительно выступает против экстремизма и готова укреплять взаимное политическое доверие с Китаем и укреплять сотрудничество в области безопасности».

Агентство «Ассошиэйтед Пресс» сообщило, что Эрдоган не поднимал вопрос об уйгурах в своих вступительных замечаниях на встрече с Си, прежде чем репортеры были высланы из комнаты.

Заметим, что визит Эрдогана в Китай сейчас широко освещается турецкими СМИ и воспринимается в целом как успех, особенно на фоне противостояния обеих стран с США. Уйгурский вопрос поднимался в преддверие выборов, но сейчас пора выборов закончилась, уйгуров задвинули подальше.

Нам же остается в целом повторить то, что мы утверждали и раньше — мусульманским меньшинствам, особенно в таких странах как Россия или Китай, не стоит рассчитывать на поддержку и сочувствие от всякого рода самозванных «лидеров» исламского мира, суннитского мира, тюркского мира и т. д. Ничего личного, у них свои национальные интересы, нам это регулярно напоминают, и мы это понимаем. Но у нас свои интересы, а значит требовать от нас не критиковать или поддерживать тех, кто разделяет «видение будущего» с нашими угнетателями от нас тоже нельзя.