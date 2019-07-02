В Ливии освободили турецких моряков, плененных Хафтаром

Похоже, что в счет конфликта турецкого президента и ливийского «фельдмаршала» можно добавлять еще одну цифру. Теперь это Эрдоган-Хафтар 2:0.

Шесть турецких моряков, удерживаемых боевиками т. н. Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтары, были освобождены, заявил в понедельник представитель МИД Турции.

«Моряки свободны. По их желанию они продолжают работать», - сказал чиновник, выступая на условиях анонимности.

Министерство не предоставило дополнительных подробностей о том, где и как были задержаны,а затем освобождены моряки.

Напомним, что на прошлой неделе Хафтар приказал своим силам атаковать турецкие компании и арестовать граждан Турции после того, как он потерял ключевой город Гарьян.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в прошлом месяце подтвердил, что его страна поставляет оружие Правительству национального единства (ПНЕ) в соответствии с «соглашением о военном сотрудничестве».

В воскресенье силы Хафтара заявили, что уничтожили турецкий беспилотник «Байрактар» во время удара по аэропорту в Триполи.

Ранее в воскресенье министр обороны Турции предупредил, что Анкара ответит на любые нападения.