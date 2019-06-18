Дело Гаджиева: замалчивание, продление ареста, кампания поддержки

Советский районный суд Махачкалы принял решение оставить под арестом исламского журналиста и просветителя Абдулмумина Гаджиева, задержанного накануне на основании показаний, по всей видимости выбитых из московского предпринимателя Кемаля Тамбиева. При этом, после того, как достоянием широкой общественности на предыдущем заседании суда стали и внешний вид Тамбиева с синяками под глазами, и слова его и его адвоката о том, что он оговорил Гаджиева под пытками, суд по ходатайству прокуратуры решил сделать сегодняшнее заседание по делу закрытым.

За стенами суда при этом проходили одиночные пикеты и спонтанные собрания в защиту Гаджиева. Как сообщают очевидцы, солидарность с уважаемым общественным деятелем проявляли не только люди, пришедшие поддержать его, но и водители проезжающих машин и и даже отдельные полицейские, которые в неформальных беседах желали успеха защитникам Гаджиева.

Отметим также, что несмотря на то, что реакция на дела московского журналиста Ивана Голунова и аналогичные дела Гаджиева и Тамбиева со стороны широкой медиа-общественности остается неравномерной, последние также освещаются крупными не кавказскими и не мусульманскими СМИ. В частности, о деле Гаджиева написали ключевые оппозиционные или околооппозиционные СМИ:

Радио Свобода

BBC News Русская служба

Новая газета

Медиазона

После Империи

Московский Комсомолец

Это обстоятельство позволяет надеяться на то, что проблема репрессий против мусульманских общественных деятелей также начинает вноситься в информационную и политическую повестку российского гражданского общества. Что делает еще более насущной необходимость его мусульманскому сегменту сформулировать и озвучить свои политические требования и цели.