Египтянка разводится с мужем из-за плохого лосьона для бритья

Египетская женщина подала на развод со своим мужем после того, как он отказался перестать пользоваться лосьоном после бритья, который она не любит. Об этом сообщает «Аль-Арабия Джадид».

По сообщениям местных СМИ, 29-летняя женщина обратилась в каирский суд с просьбой расторгнуть пятилетний брак.

Напомним, что женщины в Египте могут подать заявление на развод через шариатскую процедуру под названием хула, которая позволяет женщинам развестись с мужем, вернув махр, который они получили до брака.

Муж египтянки, по ее словам, пользуется сильным одеколоном, который вызывает у нее боль в носу, так как она страдает от острого синусита.

Женщина постоянно предупреждала мужа о своей проблеме и умоляла его прекратить использовать этот лосьон, но все было тщетно. Отчаявшись, она обратилась к отцу за поддержкой.

Однако бескомпромиссный муж отказался сдвинуться с места.

Ее частые и длительные требования обычно заканчивались ожесточенными драками между супругами, во время которых муж бил ее, оставляя следы на лице и теле.

После бесчисленных попыток заставить мужа пойти на компромисс, она решила покинуть его и вернуться в дом своих родителей.

Это поучительная история о том, ка лосьон для бритья (зачем он вообще нужен мужчине-мусульманину?) может разрушить брак.