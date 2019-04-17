Египетские женщины лидируют в мире по избиванию мужей

Страны вроде Египта в широких кругах чаще всего ассоциируются с угнетением женщин и мужским «патриархальным» доминированием. Тем неожиданнее оказались статистические данные, раскрытые ООН, согласно которым египетских женщины лидируют в мире по плохому обращению и избиению своих мужей.

Вслед за Египтом в рейтинге следуют Великобритания и Индия. Данные, полученные из египетского суда по семейным делам, показывают, что 66% жен, которые оскорбляют и избивают своих мужей, подают заявление о разводе в суд по семейным делам.

Мужья, которые страдают от жестокого обращения, часто не имеют другого способа защитить себя от насилия, кроме как подать в суд на своих жен, причем количество дел достигает 6000 человек.

Данные также показывают, что жены используют не только руки, чтобы избивать своих мужей, но и такие инструменты, как булавки, ремни, оружие, кухонные инструменты и обувь. Некоторые даже используют снотворное, чтобы избить и поджечь своих мужей.

Впрочем, некоторые критики говорят, что доверять судебным делам не стоит, так как большинство этих мужей, якобы, заявляют о насилии со стороны жен, чтобы не платить им полагающиеся деньги.

Как там на самом деле, вероятно, может показать только специальное исследование.

Ранее в этом году главный прокурор Египта распорядился арестовать администратора страницы в Facebook, чье утверждение в популярном телевизионном ток-шоу о том, что треть замужних женщин в стране неверны, вызвало шум в социальных сетях.

Во вторник государственный обвинитель выдал ордер на арест Таймура аль-Субки, обвинив его в клевете на египетских женщин и нанесении ущерба их чести, говорится в заявлении его ведомства.