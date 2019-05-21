Египтянки массово изучают древнее боевое искусство Индонезии

В самом сердце столицы Египта древнее индонезийское боевое искусство помогает десяткам женщин противостоять домогательствам и сексуальным преследованиям, сообщает Reuters.

С помощью индонезийских студентов более 1200 женщин и детей занимаются спортом в культурном центре в Каире.

«Конечно, на улице есть проблемы», - говорит юная египтянка Рахма Хатем во время перерыва в тренировках.

«Если кто-то подходит ко мне, я могу хорошо себя защитить. Теперь у меня есть уверенность, и никто не может преследовать меня, потому что я могу противостоять им».

Пенчак Силат приобрел известность в Египте в 2003 году, но начал расти в популярности в 2011 году, говорит тренер Рокайя Самалуси.

Женщины, в основном подросткового и молодого возраста, еженедельно собираются в Индонезийском культурном центре и тренируются, чтобы повысить навыки самообороны и улучшить свою физическую форму.

Эксперты, опрошенные фондом Thomson Reuters в 2017 году, назвали Каир самым опасным мегаполисом в мире для женщин на основании отсутствия защиты от сексуального насилия, вредных культурных обычаев и плохого доступа к здравоохранению и финансам.

Женщины практически любого возраста ежедневно рискуют подвергнуться уличным домогательствам в Каире как нигде более.

Силат известен на Малайском архипелаге с VII века. Он считается исконным видом боевого искусства малайцев, населяющих побережье Суматры и Малаккского полуострова, от Ачеха до Келантана, Кедаха на севере и архипелага Риау на юге. Контакты с другими странами, в частности Индией и Китаем, также оказали влияние на развитие силата.

Когда в XIV веке в Юго-Восточной Азии стал распространяться Ислам, ему обучали наряду с силатом. Силат сыграл важную роль в истории региона. В древних государствах Шривиджая (на Суматре), Маджапахит и Сунда (на Яве) воины в обязательном порядке должны были осваивать силат.

Во времена колониального британского и голландского владычества в регионе силат запрещался и практиковался в тайне. Теперь же он появился на берегах Нила и практикуется египетскими женщинами.