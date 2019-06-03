Бумеранг в Дзержинске: взорвались те, кто взрывают других

В Дзержинске взрыв в цеху по производству тротила государственного предприятия "Кристалл" стал бедствием для всего города.

Выбиты окна почти в половине зданий, повреждены 30 школ и 70 детских садов, зафиксированы ранения у примерно 90 человек, но медики прогнозируют, что количество раненных возрастет.

Предприятие "Кристалл" занимается "научно-техническим и технологическим обеспечением работ в области создания взрывчатых составов для российской военной промышленности". Если конкретнее, по данным Интерфакс, во взорвавшемся цеху находились авиабомбы.

Укажем в этой связи, что в соответствии с данными организации спасателей "Белые каски", только на протяжении этого месяца ВКС России в сирийской провинции Идлиб подвергли бомбардировкам 22 медицинских учреждения, 6 гражданских центров обороны, 29 школ и 5 рынков.

По данным благотворительной организации Союза медицинских организаций и организаций помощи (UOSSM), за месяц усиленных бомбардировок региона режимом Асада и его союзником Россией погибли 229 мирных жителей и 727 получили ранения.

Девять из 21 погибшего в нескольких городах в провинции Идлиб и в сельской местности в соседнем Алеппо, были детьми, сообщает Сирийская обсерватория по правам человека.

Напомним, что подобные происшествия с россиянами, причастными к бомбардировкам Сирии, происходили и раньше.