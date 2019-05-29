Идлиб: тактика выжженной земли, десятки убитых мирных жителей

В сирийском Идлибе во вторник погибли более 20 мирных жителей в результате беспощадной бомбардировки асадитским режимом единственного оплота оппозиции на северо-западе страны.

Последние нападения произошли, когда Организация Объединенных Наций осудила мировые державы за то, что они ничего не делают, чтобы остановить кровопролитие и разрушения.

По данным благотворительной организации Союза медицинских организаций и организаций помощи (UOSSM), за месяц усиленных бомбардировок региона режимом Асада и его союзником Россией погибли 229 мирных жителей и 727 получили ранения.

Девять из 21 погибшего в нескольких городах в провинции Идлиб и в сельской местности в соседнем Алеппо, были детьми, сообщает Сирийская обсерватория по правам человека.

«Белые каски», организация гражданской обороны, которая работает на территории под контролем оппозиции, сообщает, что число убитых достигло 26 человек. Кроме того, по их словам авиация режима и России использует международно запрещенные фосфорные снаряды.

СОПЧ также сообщила, что в результате удара по оживленной улице в деревне Кафр-Халаб на западном краю провинции Алеппо погибли по меньшей мере девять мирных жителей.

Фотограф AFP подтвердил, что видел тела погибших. Улица была переполнена людьми, которые собрались на ифтар (разговление), как делали всегда в месяц Рамадан.

Больница в Кафранбеле также пострадала от артиллерийского обстрела и вышла из строя, заявил представитель гуманитарного офиса ООН Дэвид Свансон. По крайней мере, 20 медицинских учреждений пострадали от эскалации конфликта, 19 из них остаются неработоспособными.

По данным ООН, в настоящее время около 200 000 человек покинули регион, чтобы избежать боевых действий.

Заместитель главы гуманитарного отдела ООН предупредил, что дальнейшие военные действия на северо-западе Сирии угрожают примерно трем миллионам человек, попавших под перекрестный огонь.

Урсула Мюллер, представитель ООН по гуманитарным вопросам, во вторник сообщила Совету Безопасности, что гуманитарные операции во многих районах, где ведутся активные боевые действия, были приостановлены. Она сказала, что операции включают в себя услуги, которые ранее обслуживали около 600 000 человек.

Мюллер обвинила Совет Безопасности в бездействия в Сирии, и поставила под сомнение тот факт, что он хоть что-то делает для предотвращения новой катастрофы, на этот раз на северо-западе.

«Разве этот Совет не может предпринять какие-то конкретные действия, когда нападения на школы и больницы стали военной тактикой, которая больше не вызывает возмущения? Разве нечего сказать или сделать, когда в гражданских районах сбрасывают неизбирательные бочковые бомбы?» -сказала Мюллер.

Тем временем Соединенные Штаты заявили, что они по-прежнему встревожены асадитскими и российскими воздушными налетами на северо-западе Сирии, и считают, что они являются «безрассудной эскалацией насилия».

«Неизбирательные нападения на гражданское население и общественную инфраструктуру, такие как школы, рынки и больницы, являются безрассудной эскалацией конфликта и недопустимы», - сказала пресс-секретарь Государственного департамента Морган Ортагус.

Новые спутниковые снимки, предоставленные DigitalGlobe Inc, показали, что в сельской местности вокруг деревни Аль-Хабит в Идлибе и небольшого городка Кафр-Набуда в Хаме поднимаются клубы темного дыма.

На изображениях были видны участки выжженной земли, почерневшие от огня поля и скопления разрушенных зданий. Некоторые из пожаров, казалось, все еще продолжали гореть.

«Белые каски» сообщают, что военные самолеты режима специально обстреливают сельскохозяйственные поля с урожаем в Идлибе, чтобы сжечь все возможные стороны жизни сирийцев — излюбленный метод (тактика выжженной земли) всяческих террористов и геноцидных режимов, прямо сейчас тем же самым занимаются ячейки ИГИЛ* в Ираке.

Наступление армии режима на северо-западе за последний месяц стало самой интенсивной эскалацией конфликта между асадитами и повстанцами с прошлого лета.

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