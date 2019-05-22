В КСА после Рамадана казнят трех известных шейхов - Middle East Eye

Трое видных саудовских ученых, против которых выдвинуты обвинения в «терроризме», будут приговорены к смертной казни и казнены вскоре после Рамадана, сообщает Middle East Eye со ссылкой на два правительственных источника и родственников одного из обвиняемых.

Один из этой тройки это шейх Сальман аль-Ауда, всемирно известный ученый, который был арестован в сентябре 2017 года вскоре после того, как написал в Твиттере дуа о примирении между Саудовской Аравией и ее соседом по Персидскому заливу Катаром, через три месяца после того, как Эр-Рияд начал блокаду эмирата.

Двое других, которым грозит казнь - Аид аль-Карни, известный проповедник и автор популярных книг, и Али аль-Омари, популярный вещатель. Их тоже арестовали в сентябре 2017 года.

У всех троих была масса подписчиков в соцсетях. Только у одного арабского аккаунта шейха аль-Ауда в Твиттере было 13,4 миллиона подписчиков, а после его ареста был запущен хэштег #freesalmanalodah. Телеканал Омари «Для молодежи» также имел огромную аудиторию.

Два источника в правительстве Саудовской Аравии независимо друг от друга подтвердили план казни трех мужчин, которые в настоящее время ожидают суда в Особом уголовном суде в Эр-Рияде. Слушание было назначено на 1 мая, но было перенесено без указания дополнительной даты.

Один источник сообщил MEE: «Они не будут затягивать с казнью этих людей после вынесения смертного приговора».

Второй источник в правительстве Саудовской Аравии сказал, что апрельская казнь 37 саудовцев, в основном шиитских активистов, обвиняемых в терроризме, использовалась как пробный шар, чтобы увидеть, насколько сильным было международное осуждение.

«Когда они узнали, что международная реакция была очень слаба, особенно на уровне правительств и глав государств, они решили приступить к осуществлению своего плана, чтобы казнить выдающихся деятелей», - сказал источник, который, как и первый, говорил при условии анонимности.

Время казней также будет продиктовано нынешним ростом напряженности в отношениях между США и Ираном.

«Их побуждает это сделать особенно напряженность в Персидском заливе на данный момент. Вашингтон хочет порадовать саудитов в данный момент. Правительство Саудовской Аравии рассчитывает, что это позволит им сойти с рук », - сказал первый источник.

Член одной из семей ученых сказал MEE: «Казни, если они будут продолжены, будут очень серьезными и могут стать опасным переломным моментом».

Власти Саудовской Аравии пока никак не прокомментировали сообщение МЕЕю

Напомним, что задержание трех шейхов уже вызвало осуждение ООН и Госдепартамента США, а также правозащитных групп Human Rights Watch (HRW), Reprieve и Amnesty International.

В сентябре, через год после его ареста, Аль-Ауда появился на закрытом слушании в Специальном уголовном суде, созданном министерством внутренних дел для рассмотрения дел о терроризме. Затем прокурор выдвинул ему 37 обвинений в терроризме.

К ним относится предполагаемая принадлежность к «террористическим организациям», среди которых обвинение назвало «Братьев-мусульман» и Европейский совет по фетве и исследованиям.

Вторая серия обвинений предъявляет проповедникам разоблачение «несправедливости по отношению к заключенным» и «выражение цинизма и сарказма в отношении достижений правительства».

В третьем серии обвинении говорилось о связях с катарской правящей семьей и публичном нежелании Аль-Ауды поддержать бойкот Катара.

За два дня до своего собственного жестокого убийства в саудовском консульстве в Стамбуле саудовский журналист Джамал Хашакджи сказал друзьям в Лондоне, что эти 37 обвинений раскрыли все, что им нужно было знать о верховенстве закона в королевстве при его фактическом правителе, наследном принце Мухаммаде бин Салмане.

«Он раздавит инакомыслие любой ценой. Эти обвинения должны быть обнародованы», - сказал тогда Хашакджи. «Ауда будет казнен не потому, что он экстремист, а потому что он умеренный. Вот почему они считают его угрозой».

Реагируя на доклад Middle East Eye, директор HRW по Ближнему Востоку Сара Ли Уитсон заявила: «Любые дальнейшие казни политических диссидентов являются прямым следствием благоприятной среды администрации Трампа и ее неоднократным публичным порочным сигналам: неважно, какие гнусные вещи вы совершаете против своего народа, мы прикроем вашу спину».

В январе прошлого года группа экспертов ООН, входящая в состав Совета по правам человека, обвинила Эр-Рияд в игнорировании неоднократных призывов к прекращению нарушений, поскольку он арестовывал религиозных деятелей, писателей, журналистов и активистов, «что вызывает тревогу в связи с широко распространенными и систематическими произвольными арестами и задержанием».

Группа экспертов заявила: «Мы также ищем у правительства разъяснения относительно того, насколько эти меры совместимы с международными обязательствами Саудовской Аравии по правам человека, а также с добровольными обязательствами, взятыми ею при вступлении в Совет по правам человека».

«Несмотря на то, что Саудовская Аравия была избрана членом Совета по правам человека в конце 2016 года, она продолжила практику замалчивания, произвольного ареста, задержания и преследования правозащитников и критиков».

Госдепартамент США также сослался на процесс над Аль-Аудой и двумя другими учеными в ежегодном докладе о правах человека в начале этого года.

«Государственный обвинитель выдвинул 37 обвинений против [Аль-Ауды], подавляющее большинство из которых заявляет о связях с руководством «Братьев-мусульман» и катарским правительством, в добавок к его общественной поддержке заключенных в тюрьму диссидентов», - говорится в сообщении.

«Никто не ссылался на конкретные акты насилия или подстрекательство к актам насилия, согласно заявлению HRW от 12 сентября».

Эксперты предполагают, что если казнь трех саудовских шейхов, известных своей умеренной позицией по многим вопросам, действительно состоится, это почти неизбежно вызовет ответную реакцию в виде роста популярных экстремистских настроений, что неизбежно ударит по самой Саудовской Аравии и ее союзникам. Так что по большому счету, это будет выстрел себе в ногу.