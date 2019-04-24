В Саудовской Аравии казнили 37 человек, обвиняемых в терроризме

В Саудовской Аравии казнили 37 человек, осужденных за преступления, связанные с терроризмом, сообщило во вторник официальное агентство королевства.

В заявлении министерства внутренних дел говорится, что эти люди были признаны виновными в нападении на силовиков, с использованием взрывчатки, убийстве ряда сотрудников службы безопасности и сотрудничестве с вражескими организациями против интересов страны.

Приговоры были вынесены в Эр-Рияде, Мекке и Медине, центральной провинции Кассим и Восточной провинции, где проживает шиитское меньшинство страны.

Эти люди были казнены «за то, что они приняли террористическое и экстремистское мышление и сформировали террористические ячейки, чтобы развратить и дестабилизировать безопасность», говорится в заявлении официального агентства.

Два мертвых тела казненных мужчин были публично распяты на несколько часов - надо заметить, что эта практика не часто применяется в королевстве из-за широкой критики правозащитников.

В докладе не указывалось, каким способом была совершена смертная казнь, но известно, что казни в Саудовской Аравии осуществляются либо через расстрел либо через обезглавливание мечом, иногда публично.

Казни традиционно проводятся после полуденной (зухр) молитвы. Публичные показы тел казненных людей длятся около трех часов до послеполуденной (аср) молитвы, с отрубленной головой и телом, поднятыми на вершину шеста с видом на главную площадь.

Казни произошли на следующий день после того, как ИГИЛ* взяло на себя ответственность за нападения на здание саудовской службы безопасности в городе Зульфи. В результате этого нападения все четверо боевиков были убиты и трое сотрудников службы безопасности были ранены.

С начала года в Саудовской Аравии было казнено не менее 100 человек, согласно подсчетам, основанным на официальных данных, опубликованных официальным агентством.

В прошлом году в КСА приговорили к смертной казни 149 человек, согласно Amnesty International, что является вторым показателем в мире после Ирана.

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