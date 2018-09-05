Саудовская Аравия требует смертной казни для Салмана аль-Ауды

Саудовский прокурор во вторник потребовал смертной казни для известного ученого и проповедники Салмана аль-Ауды. Эту информацию подтвердили его сын и правозащитные группы в Саудовской Аравии.

Это первый раз, когда чистки в Саудовской Аравии, организованные наследным принцем Мухаммадом бин Салманом, привели к смертному приговору для столь известного ученого.

61-летний Салман Ауда предстал перед тайным судом в Эр-Рияде в середине августа, спустя год после заключения под стражей без предъявления обвинений.

Интересно, что официальные СМИ Саудовской Аравии объявили во вторник о том, что «лицо, связанное с террористической организацией» было приговорено к смертной казни, но при этом не назвали имя Салмана Ауды.

Тем не менее, саудовские правозащитники подтвердили, что этим лицом, приговоренным к смерти решением суда в Эр-Рияде, был Салман Ауда, член Международного союза мусульманских ученых, который признана в Саудовской Аравии «террористической организацией».

Обвинения не прозвучали в начале судебного разбирательства. Вместо этого во вторник государственный обвинитель вынес 37 обвинений против Ауды, включая «лидерство в террористической группе» и «подстрекательство общественного мнения против правителя». Обвинения включают в себя также такие пункты как создание кувейтской организации Аль-Нусра в защиту Посланника Аллаха (мир ему), членство в Европейском совете фатвы и исследований, а также обвинения, связанные с постами в твиттере.

В ответ на новость тысячи саудовцев приняли участие в вирусном хэштаге в социальных сетях «Салман аль-Ауда не террорист» и потребовали его освобождения.

По мнению многих наблюдателей, смертная казнь для аль-Ауды это очень плохой знак, по которому можно угадать, что КСА ждет дальше. Салман Ауда не был типичным политическим противником. Он никогда не критиковал публично наследного принца Мухаммада бин Салмана или саудовское правительство, но его взгляды считаются угрожающими правительству.

Напомним, что Салман Ауда был задержан 10 сентября 2017 года вместе с 20 другими людьми в рамках чисток, организованных после того как Мухаммад бин Салман стал наследником престола в июне 2017 года.

Ауда, у которого было более 14 миллионов подписчиков в Twitter, был арестован после того, как он опубликовал твит с дуа (мольбой) о примирении между Саудовской Аравией и соседним Катаром.