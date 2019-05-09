Дональд Трамп ввел новые санкции против Ирана

Спустя год после того, как США вышли из иранского ядерного соглашения, президент Дональд Трамп наложил на страну новые строгие санкции. Это случилось также спустя всего несколько часов после того, как Тегеран объявил о планах выйти из некоторых частей исторической ядерной сделки.

Администрация Трампа в среду объявила о новом витке санкций, которые будут нацелены на иранскую торговлю металлами - в частности, железом, сталью, алюминием и медью.

В исполнительном указе Трамп заявил, что новые санкции запрещают «продажу, поставку или передачу Ирану значительных товаров или услуг, используемых в связи с металлургическим, стальным, алюминиевым или медным секторами Ирана».

Новые санкции были введены на фоне усиления напряженности между Ираном и США, которые ранее на этой неделе развернули авианосец, а также корабли и бомбардировщики на Ближнем Востоке, чтобы отреагировать на то, что официальные лица США назвали тревожными «показаниями и предупреждениями» со стороны Ирана.

В заявлении, сопровождающем приказ о санкциях в среду, Трамп назвал иранскую металлургию «крупнейшим источником доходов от экспорта, не связанным с нефтью».

«Сегодняшние действия направлены на доходы Ирана от экспорта промышленных металлов - 10 процентов его экспортной экономики - и предупреждают другие страны о том, что иранская сталь и другие металлы в ваши порты больше не будет допускаться», - сказал он.

В среду министерство финансов США заявило, что эти последние санкции вступят в силу через 90 дней.

Распоряжение Трампа вынуждает министерство финансов ввести санкции в отношении любого субъекта, который взаимодействует с Ираном в «покупке, приобретении, продаже, транспортировке или маркетинге» металлов.

Вскоре после решения Трампа госсекретарь США Майк Помпео опубликовал заявление, в котором высоко оценил это решение Трампа и заявил, что оно было сделано для того, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие, хотя ООН и другие страны заявляют, что Иран постоянно придерживается ядерной сделки.

«Мы будем продолжать оказывать максимальное давление на режим до тех пор, пока он не откажется от своих дестабилизирующих амбиций. Мы призываем международное сообщество привлечь к ответственности иранский режим за угрозу расширения его ядерной программы», - сказал Помпео.

Он добавил, что США готовы вести переговоры с Ираном, но только если они примут 12 предварительных условий, выдвинутых Помпео.

Напомним, что прошлой осенью Трамп ввел экономические санкции в отношении других секторов иранской экономики, включая критически важную нефтяную отрасль, чтобы оказать финансовое давление и ограничить влияние Ирана в регионе.

Тем не менее, Белый дом временно предоставил исключение из санкций странам, которые импортировали нефть из Ирана. Эти исключение закончились на прошлой неделе.

Эксперты заявляли о предыдущем наборе санкций, что он вряд ли свергнет правительство Ирана, несмотря на их намеченную цель.

«Экономическая боль будет огромной, но она не свергнет режим», - заявил д-р Трита Парси, иранский эксперт.

Относительно нового раунда санкции почти все иранские эксперты говорят, что они прямо направлены на свержение иранского режима.

«Дело не в валютной выручке. Только 1/3 иранской стали экспортируется. Дело в занятости. На иранских сталелитейных заводах работают десятки тысяч людей, а еще десятки тысяч находятся в зависимом автомобильном секторе. Речь идет о разжигании беспорядков в рабочей силе» - говорит Эсфандияр Батмангелиджи.

«Этот шаг направлен на то, чтобы нанести удар по производству, чтобы сталелитейные заводы и зависимые заводы (в основном находящиеся в государственной собственности) были вынуждены уволить рабочих, что по плану администрации дестабилизирует государство» - добавил он.

С ним также согласна др. Наргез Баджогли, которая также является американским экспертом по Ирану.

«Планы США по смене режима в Иране начались. Новые санкции будут нацелены на отрасли, в которых занято большое количество работников. Итак: в то время как первый набор санкций был направлен на повышение стоимости жизни в Иране, ограничивая доступ к иностранной валюте, второй набор сокрушит рабочий класс безработицей, чтобы разжечь беспорядки».

«Последние несколько дней в Иране интернет-соединение было очень медленным. Правительство обычно делает это, когда происходит что-то политически чувствительное, и оно должно подавлять информацию. Эта информация может быть исходить либо снизу вверх, либо снаружи, либо в комбинации обоих» - добавляет она.

Санкции являются одним из элементов жесткой позиции администрации Трампа в отношении Тегерана.

В мае прошлого года его администрация вышла из иранского ядерного соглашения 2015 года, что вызвало критику даже со стороны некоторых из ближайших союзников Вашингтона, которые по-прежнему привержены многостороннему соглашению.

Ранее в среду президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран выполнял все свои обязательства по этой сделке. В своем выступлении по национальному телевидению Рухани заявил, что Иран теперь будет хранить запасы обогащенного урана в стране, а не продавать их за границу.

Рухани также сказал оставшимся сторонам, подписавшим ядерное соглашение, - Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России — что у них есть 60 дней, чтобы выполнить свои обещания по защите нефтяного и банковского секторов Ирана от санкций США.

Несколько часов спустя Франция призвала Иран придерживаться соглашения 2015 года и выразила решимость сохранить открытость финансовых каналов и экспорта.

Однако официальный представитель Белого дома Тим Моррисон предостерег от европейского механизма специального назначения - финансового механизма, призванного обойти санкции США.

«Если вы являетесь банком, инвестором, страховщиком или у вас другой бизнес в Европе, вы должны знать, что участие в ... механизме специального назначения - очень плохое деловое решение», - сказал Моррисон.

Итак, новые санкции призваны свергнуть иранский режим. Но смогут ли они это сделать? Отвечая на этот вопрос, Наргез Баджогли — заметим, что все процитированные эксперты являются иранцами, живущими в США, оппозиционными режиму, но негативно относятся к санкциям — говорит, что вопрос остается открытым и никто не может дать однозначного ответа. Однако, что мы точно знаем, говорит она, так это то, что санкции приведут к полной милитаризации иранской политики. «Вы можете думать, что так было в Иране и раньше, но это вовсе не так».