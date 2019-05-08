Иран частично выходит из ядерного соглашения 2015 года

Иран возобновит обогащение урана на высоком уровне, если мировые державы не выполнят свои обещания в соответствии с ядерным соглашением 2015 года, заявил в среду президент Хасан Рухани.

В речи, переданной по национальному телевидению, Рухани сказал, что у остальных подписавшихся сторон - Великобритания, Франция, Германия, Китай и Россия - было 60 дней, чтобы выполнить свои обещания по защите нефтяного и банковского секторов Ирана от санкций США.

Это решение Тегеран принимает через год после того, как президент США Дональд Трамп отозвал подпись своей страны из соглашения. С тех пор США восстановили сокрушительные экономические санкции против Ирана, несмотря на то, что Тегеран продолжал соблюдать соглашение, согласно инспекторам ООН.

В письме послам стран, подписавших Конвенцию, Иран заявил, что откажется от некоторых из своих обязательств по ядерной сделке 2015 года, сообщает государственная телекомпания IRIB.

Письма были доставлены в Великобританию, Китай, Европейский Союз, Францию ​​и Германию.

Министерство иностранных дел Ирана заявило: «Решение высшего совета безопасности о прекращении выполнения некоторых обязательств Исламской Республики Иран в соответствии с JCPOA [ядерное соглашение] было доведено до сведения глав государств», имеются в виду государства-участники сделки.

Также в среду Рухани отметил, что Тегеран сохранит у себя избытки обогащенного урана у себя вместо того, чтобы продавать его, как того требует ядерная сделка.

Официальные лица Ирана предупредили, что страна может увеличить обогащение урана, потенциально отказавшись от сделки вообще, после того как она бесцельно потратила год на попытки спасти ее вместе с европейскими партнерами.

Мохаммед Маранди, профессор Тегеранского университета, считает, что у Ирана кончилось терпение по поводу ядерной сделки.

«Я не думаю, что иранцы считают ядерную сделку мертвой - хотя в практических целях она была мертвой уже довольно давно», - сказал Маранди.

«При Обаме США воздерживались от реализации соглашения, но при Трампе американцы стали очень экстремистскими, и в конечном итоге они разорвали соглашение. Европейцы, несмотря на обещания и красивые слова, на самом деле выполняли диктат Трампа».

«Итак, иранцы говорят: «Мы не можем так продолжать, мы ждали год с тех пор, как американцы вышли из соглашения, и мы ждали, чтобы увидеть, что будут делать европейцы. Теперь, когда мы видим, что они не делают ничего, мы должны предпринять некоторые шаги».

Маранди добавил, что Иран пошел на большие жертвы, подписавшись на ядерную сделку.

«Ушли годы на переговоры, и Иран согласился остановить многие элементы своей ядерной программы. Иран взял на себя эти обязательства, чтобы создать лучшую международную атмосферу, уменьшить напряженность в регионе и показать международному сообществу... что это не Иран ищет проблемы... Теперь правительство решило, что хватит значит хватит».

По сути своим решением Тегеран будет давить на европейцев, чтобы те выполняли свою часть соглашения.

В общем, Дональда Трампа можно поздравить с очередной «победой» на Ближнем Востоке. В конечном итоге, ядерный Иран может стать внешнеполитическим наследием трампизма.